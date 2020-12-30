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山坡住戶喜迎公車號召搭乘 試辦期滿盼不減班、反增班

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市公車處新增506線今早9點發車，不少社區民眾在站牌排隊，期待成為第1班車的乘客。圖／讀者提供
基隆市公車處新增506線今早9點發車，不少社區民眾在站牌排隊，期待成為第1班車的乘客。圖／讀者提供

基隆公車處新增506線公車，今早9點由位於山坡地的壯觀里發車，經富景天下社區駛往基隆車站。不少社區民眾在站牌排隊，期待成為第1班車乘客。公車處表示，506線平日行駛3個班次，例假日停駛，將評估6個月的搭乘人數，如平均每班次未達60人次，再研議調整班次或時間。

壯觀里由幾個大型社區組成，里內建案在20年間陸續開發，目前已有約2000戶。社區住戶初期主有靠社區巴士出入，地方上一直促請市府開闢公車路線。

公車處表示，506線公車今天開始發車，周一到周五每天3班，發車時間是上午9點、中午12點15分、下午3點40分，例假日停駛。

居民期待多年的市公車成真，設在松竹梅社區的506線公車起站站牌，不少民眾排隊等候搭乘，用行動表達支持，希望未來營運升溫，不只不會減班，而且還會增班。

公車處表示，506線公車行駛路線為樂利二街62巷→麥金路→安樂路2段→安樂路1段→中山一路→忠一路→孝二路→成功二路→安樂路1段→安樂路2段→麥金路→樂利二街62巷。

506線公車沿途站牌地點為松竹梅社區→樂利二街62巷276號→樂利二街62巷212號→九如（維也納）社區→真善美社區→富景天下→自強橋頭→安樂區行政大樓→安樂郵局→電信大樓→自強隧道口→國軍福利中心→31號橋→城隍廟→國軍福利中心→老大公廟→自強隧道口→電信大樓→安樂郵局→安樂區行政大樓→自強橋頭→富景天下→真善美社區→松竹梅社區→樂利二街62巷276號→樂利二街62巷212號→九如社區。

公車 國軍 基隆

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