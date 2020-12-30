寒流報到！太平山氣溫降至2度 水氣足距下雪差臨門一腳

強烈寒流南下，海拔365至2000公尺的太平山國家森林遊樂區，今清晨氣溫驟降，太平山莊溫度顯示為2度，飄下小雨，但可惜最終溫度未持續下降，距離降雪僅差最後臨門一腳。

今年強烈寒流，羅東林管處依據往年經驗，預估太平山園區海拔1000公尺以上區域，若氣溫降至0度，且水氣充足，都有機會降下瑞雪。

今清晨海拔2000公尺的太平山莊，氣溫驟降至2度，昨晚入住太平山莊的住客，見氣溫驟降走出房門，期待迎接今年首波瑞雪，但最終氣溫僅停留2度，期待撲空。

羅東林管處說，為預防道路結冰、山區道路起霧，今（30日）、31日下午2點起，入口售票站不提供遊客入園；31日至元旦，預估入夜至翌日清晨是氣溫驟降最低時段，元旦預計為清晨4點開園，但配合雪期，機動調整開園時間，若遇下雪、結冰，須等工作人員確認道路狀況後，才會分段開放道路通行。