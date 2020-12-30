聽新聞
test
0:00 / 0:00
寒流報到！太平山氣溫降至2度 水氣足距下雪差臨門一腳
強烈寒流南下，海拔365至2000公尺的太平山國家森林遊樂區，今清晨氣溫驟降，太平山莊溫度顯示為2度，飄下小雨，但可惜最終溫度未持續下降，距離降雪僅差最後臨門一腳。
今年強烈寒流，羅東林管處依據往年經驗，預估太平山園區海拔1000公尺以上區域，若氣溫降至0度，且水氣充足，都有機會降下瑞雪。
今清晨海拔2000公尺的太平山莊，氣溫驟降至2度，昨晚入住太平山莊的住客，見氣溫驟降走出房門，期待迎接今年首波瑞雪，但最終氣溫僅停留2度，期待撲空。
羅東林管處說，為預防道路結冰、山區道路起霧，今（30日）、31日下午2點起，入口售票站不提供遊客入園；31日至元旦，預估入夜至翌日清晨是氣溫驟降最低時段，元旦預計為清晨4點開園，但配合雪期，機動調整開園時間，若遇下雪、結冰，須等工作人員確認道路狀況後，才會分段開放道路通行。
羅東林管處說，太平山莊無提供賣雪鏈、裝雪鏈、租雪鏈服務，若遇雪期但中午前無法入山，建議不要入園，下午2點後全面管制車輛進入雪區；雪期期間下午2點後不開放遊客入園，若無住宿在太平山莊，也會展開勸離工作。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言