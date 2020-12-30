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小島大歷史紀錄片首映 林右昌：重新認識基隆在台地位

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
小島大歷史紀錄片首映，林右昌：重新認識基隆在台地位。圖／文化局提供
小島大歷史紀錄片首映，林右昌：重新認識基隆在台地位。圖／文化局提供

以電影規格拍攝「小島大歷史－再現聖薩爾瓦多城」紀錄片，遠赴菲律賓與西班牙取景拍攝相關文史資料，昨晚在光點華山電影館舉行首映會，基隆市長林右昌說，透過這部紀錄片，讓大家重新瞭解基隆，在台灣發展史上重要地位。

林市長指出，發表小島大歷史紀錄片，把過去台灣一段非常重要卻空白的歷史，把它補齊。在1624年荷蘭人來到台南後，其實1626年西班牙人也來到基隆社寮島，藉由這樣過程，基隆躍上大航海時代舞台。我們都知道古都台南歷史，卻忽略基隆在那個年代是同等重要；藉這段考古發掘，重新再認識這段歷史，除在大航海時代，甚至在4千年前有巴賽族在這裡活動，透過紀錄片，讓大家重新瞭解基隆，在台灣發展史上重要地位。

「讓文化與歷史基底，成為城市再發展新動力」，林右昌表示，文化、歷史與都市發展是密不可分，並非相衝突，端看主政者如何看待。基隆在這次考古發掘就是最好案例，應是全國唯一縣市，主動有意識、計畫進行考古發掘行動，經過兩年多的努力成果，將對城市未來發展有很大幫助。

林右昌說，大基隆歷史場景再現整合計畫是文化部標竿計畫，市府把文化與歷史列為施政優先項目，他更期待未來教育部編寫教科書時，應放入這段歷史，讓孩子認識台灣歷史。

文化局長陳靜萍表示，帶領大家重回大航海時代基隆，透過鏡頭跟著考古團隊探勘古文物同時，慢慢揭開聖薩爾瓦多城神秘面紗，探究經歷西班牙和荷蘭先後殖民的時期留下的文化痕跡，希望成為基隆文化發展的一個觸媒及契機。

文化局希望透過紀錄片帶領大家來看看這座島嶼的故事，完整版未來將於基隆文化局Youtube平台播放，相關資訊可追蹤基隆市文化局粉絲專頁（https://reurl.cc/VXeMGQ）。

小島大歷史紀錄片首映，林右昌：重新認識基隆在台地位。圖／文化局提供
小島大歷史紀錄片首映，林右昌：重新認識基隆在台地位。圖／文化局提供
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小島大歷史紀錄片首映，林右昌：重新認識基隆在台地位。圖／文化局提供
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基隆 紀錄片 文化局

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