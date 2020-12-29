南美館館長潘襎卸任 遺缺由董事長黃光男暫代
台南市美術館館長潘襎因家庭因素，將在年底卸任館長一職，遺缺由現任董事長黃光男暫代，館方並從明日起對外公告徵選館長，預計明年元月補實。
據悉，潘襎的任期今年一月就兩年屆滿，董事會又留任一年，原本明年一月底到期，由新館長接任，但潘因為家庭因素，希望提早一個月離開，由黃光男暫代。
館方表示，現任副館長李月娥依法也將一併卸任；而潘襎卸任後將回宜蘭佛光大學任教。
潘襎為南美館的開館館長，2018年初接任。2018年10月17日南美館1館試營運，2019年1月27日一館、二館兩館同步開館，潘襎任內因名模林志玲選在館內舉辦婚禮，南美館聲名大噪，到今年10月，參觀人數已突破200萬人次。
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