快訊

希望和平就應了解戰爭：走過60年歷史的台灣軍事出版

跟進華航！ 長榮明年1月台北往返倫敦航班全砍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日出口罩1月5日各區公所領 基隆民眾沒去元旦升旗仍送

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
日出彩虹口罩1月5日各區公所領，基隆民眾不升旗免費送。記者游明煌／攝影
日出彩虹口罩1月5日各區公所領，基隆民眾不升旗免費送。記者游明煌／攝影

基隆市政府因應防疫及低溫，今天宣布元旦升旗活動規模縮小，以市府人員為主，日出彩虹口罩紀念品如何發放引發市民關注。市府今天下午宣布，自1月5日上午9時起在各區公所發放，請市民朋友自行前往索取，數量有限發完為止。

基隆市政府社會處表示，根據中央氣象局發布的低溫特報，基隆市在元旦當天清晨的體感溫度可能只有5度，考量參與民眾的健康，再加上防疫需求，將縮小元旦升旗典禮的規模，僅由林右昌市長率領市府主管及各區區長參與，取消邀請相關單位及民眾出席參與。

社會處處長吳挺鋒表示，往年在升旗典禮中都會提供的熱食、表演活動以及接駁公車，也都將全部取消，以莊嚴、隆重且簡單的方式舉辦元旦升旗典禮。至於原本要發送給參與民眾的特色口罩，將按各行政區人口數量分配比例，自1月5日上午9時起，在各區公所發放，請各位市民朋友自行前往索取，數量有限發完為止。

今年原本在元旦升旗發放口罩，特別設計口罩做為活動紀念品，總計4500包，一包有三種不同款式，分別是「日出彩虹款」、「元氣活力款」以及「保庇平安款」。

口罩 基隆

延伸閱讀

宮廟家將口罩「無縫接軌」了！網友敲碗求研發成醫用

日出彩虹口罩呢？基隆元旦升旗民眾不參加口罩改日期送

寒流加防疫 基隆縮小元旦升旗、跨年晚會規模

基隆元旦升旗縮小規模 不提供熱食取消公車接駁

相關新聞

台東登仙橋即日起取締遊客餵食獼猴 最高罰1萬元！

台東縣東河鄉泰源登仙橋是賞猴景點，但近年遊客不當餵食，使得猴子體態發福，更常騷擾搶食行為出現，台東林區管理處防止遊客餵食...

日出彩虹口罩呢？基隆元旦升旗民眾不參加口罩改日期送

2021年基隆市元旦升旗典禮原本預計在仁愛區成功國小操場舉行，現場準備4500包限量設計款口罩，每包裝有「日出彩虹款」等...

日出口罩1月5日各區公所領 基隆民眾沒去元旦升旗仍送

基隆市政府因應防疫及低溫，今天宣布元旦升旗活動規模縮小，以市府人員為主，日出彩虹口罩紀念品如何發放引發市民關注。市府今天...

八河局打造台東市海岸新亮點 兼顧海岸防護及環境景觀

台東市區海岸人口稠密，受長浪及颱風巨浪的侵襲而屢釀災害，第八河川局施作突堤進行養灘及海岸復育，其中長約1.72公里的海濱...

宜蘭雨不斷寒流又要來 農民憂農作物凍傷「剉咧等」

宜蘭最近二、三個月雨下不停，造成農作物泡水發爛，眼見入冬最強寒流將來襲，低溫可能降到7、8度，農民擔心低溫凍壞了農作。縣...

寒流加防疫 基隆縮小元旦升旗、跨年晚會規模

為因應這波低溫特報及防疫需求，基隆市政府今天宣布將縮小跨年晚會及元旦升旗活動的規模，不動員社團及市民出席升旗典禮，會場一...

台東流感疫苗剩2173劑 衛生局：民眾施打前先電話詢問

今年流感疫苗10月5日開打至今，國內民眾踴躍接種，疫苗缺貨，台東縣的疫苗所剩不多，縣衛生局今表示，建議有意接種的民眾先撥...

阿妹台東跨年演唱會 電信業者備戰讓通訊不卡卡

天后張惠妹（阿妹）後天將在台東舉辦跨年演唱會，預估現場湧入5萬人潮，為保持會場通訊暢通，各家電信業者備戰準備，今天工程人...

奇美原民館 收藏豐富阿美族文物

一提到泛舟，許多人都會想到花蓮瑞穗鄉秀姑巒溪，沿著溪邊蜿蜒的瑞港公路，有一處被譽為「阿美族文化寶地」的奇美部落，這個極富...

北方三島風電說明會 民眾逕喊散會

德能集團計畫在基隆北方三島海域開發3處風場發電，昨天上午在基隆辦說明會，德能集團經理陳弋晴說，盼有足夠時間爭取地方認同，...

基隆2日照中心揭幕 服務能量提升

基隆市昨天有2家日間照顧中心揭幕，市府社會處長吳挺鋒說，全市現有6家日間照顧中心，透過課程活動，刺激服務對象感官及肌力，...

羅東新生兒 2年可領14.2萬

宜蘭羅東鎮公所鼓勵民眾生育，明年元旦起發放育兒津貼，設籍羅東新生兒，且父母戶籍也在羅東者，明年元旦後出生者，每月可領30...

熱門新聞

台南卓家汕頭魚麵無預警歇業 原來是這2個原因

八德陷交通惡夢 桃推改善工程

北市跨年照常舉辦 舞台區人潮總量採8萬人上限管制

根本不給停！北市獎勵停車場 部分大門深鎖、標示不清

南鯤鯓代天府董監事交接 原董事長卸任新董事長是他

合併閃婚變搖擺都？台中市長連任有魔咒？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。