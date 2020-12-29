日出口罩1月5日各區公所領 基隆民眾沒去元旦升旗仍送

基隆市政府因應防疫及低溫，今天宣布元旦升旗活動規模縮小，以市府人員為主，日出彩虹口罩紀念品如何發放引發市民關注。市府今天下午宣布，自1月5日上午9時起在各區公所發放，請市民朋友自行前往索取，數量有限發完為止。

基隆市政府社會處表示，根據中央氣象局發布的低溫特報，基隆市在元旦當天清晨的體感溫度可能只有5度，考量參與民眾的健康，再加上防疫需求，將縮小元旦升旗典禮的規模，僅由林右昌市長率領市府主管及各區區長參與，取消邀請相關單位及民眾出席參與。

社會處處長吳挺鋒表示，往年在升旗典禮中都會提供的熱食、表演活動以及接駁公車，也都將全部取消，以莊嚴、隆重且簡單的方式舉辦元旦升旗典禮。至於原本要發送給參與民眾的特色口罩，將按各行政區人口數量分配比例，自1月5日上午9時起，在各區公所發放，請各位市民朋友自行前往索取，數量有限發完為止。

今年原本在元旦升旗發放口罩，特別設計口罩做為活動紀念品，總計4500包，一包有三種不同款式，分別是「日出彩虹款」、「元氣活力款」以及「保庇平安款」。