八河局打造台東市海岸新亮點 兼顧海岸防護及環境景觀

台東市區海岸人口稠密，受長浪及颱風巨浪的侵襲而屢釀災害，第八河川局施作突堤進行養灘及海岸復育，其中長約1.72公里的海濱公園海岸，採天然塊石柔性緩坡方式施作，另設置14座突堤持續養灘，第3期工程近日完工。

第八河川局表示，海濱公園海岸區段環境改善完工後，確實吸引不少市民或遊客到海濱公園遊玩，遼闊宜人的海岸風景是紓解壓力的好去處，並且可借由舖設的塊石緩坡，行走至沙灘處與大海做最親近的接觸。

海濱公園海岸位於卑南溪口以南至太平溪口以北，為人口較為密集海岸，但長期受長浪及颱風巨浪的侵襲而屢釀災害，第八河川局自107年開始陸續興建各項防護及復育工程，減緩海岸線侵蝕退縮的現象。

而有別以往生硬混凝土塊做為消浪保護，工程以天然大塊石消能禦浪，並將原有混凝土消波塊覆蓋於下方做為第二道防護，使灘岸呈現較自然的柔性緩坡，施作範圍為長約1.72公里。

另從富岡至海濱公園設置14座突堤持續養灘，恢復既有海岸永續防護，日前完成海堤健檢，對於防洪禦浪功能都達到其功效。第八河川局明年度，將針對東海岸大俱來、中賓、三仙及三和等4處，辦理海岸保護工程。