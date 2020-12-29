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宜蘭雨不斷寒流又要來 農民憂農作物凍傷「剉咧等」

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
紅龍果最近被雨水打爛，面對寒流來襲，農民擔心接踵而來的寒害。圖／果農林君毅提供
紅龍果最近被雨水打爛，面對寒流來襲，農民擔心接踵而來的寒害。圖／果農林君毅提供

宜蘭最近二、三個月雨下不停，造成農作物泡水發爛，眼見入冬最強寒流將來襲，低溫可能降到7、8度，農民擔心低溫凍壞了農作。縣政府農業處提醒農民防寒害，針對瓜果進行套袋，花卉區也要加設防風布，養殖池也加挖水深以保溫。

宜蘭連日多雨造成的農作物受損，最近正是紅龍果產季，遭雨襲泡爛，根部被水菌感染，有些來不及變紅就爛掉，就算勉強收成，賣相都不好；據統計，員山鄉紅龍果、冬山鄉金柑、三星鄉青蔥及紅龍果、蘇澳鎮栽種的大豆、壯圍鄉的香瓜、大同鄉柳橙，目前受損情況都已達現金救助標準。

農作慘兮兮，明天起入夜後寒流來襲，中部以北及東北部地區氣溫降至7、8度上下，農民依照以往經驗，有些農作物可能承受不了酷冷而遭到寒害，這一季農作不但長不好，又雪上加霜。

縣府農業處建議農民，果樹類迎風面設置防風設施，進行果園灌水、噴霧、覆蓋，並包裹樹幹或果實套袋，例如已經催花的蓮霧園，迎風面設置防風帳網，葉面噴營養劑強化樹體；高接梨剛嫁接梨穗易受寒害，應留意氣溫狀況妥適防護；蔬果類設置防風牆或利用不織布、塑膠布覆蓋，隨時清除布上積水，以防低溫凍傷。

針對花卉防害，請備妥加溫機，或四周加設防風塑膠布保溫；苗圃應加強畦溝灌溉或以塑膠布直接覆蓋，養殖漁業在魚塭北側搭蓋防風棚、加深水深、避免擾動水體，加強越冬溝的保溫及防寒。

因為下雨不斷，宜蘭三星蔥已遭水傷，面對寒流明晚來襲，農民更擔心寒害。記者戴永華／攝影
因為下雨不斷，宜蘭三星蔥已遭水傷，面對寒流明晚來襲，農民更擔心寒害。記者戴永華／攝影
高接梨剛嫁接梨穗時，很容易遭到寒害，要特別小心提防。本報資料照
高接梨剛嫁接梨穗時，很容易遭到寒害，要特別小心提防。本報資料照

農民 低溫 紅龍果

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