台東登仙橋即日起取締遊客餵食獼猴 最高罰1萬元！

台東縣東河鄉泰源登仙橋是賞猴景點，但近年遊客不當餵食，使得猴子體態發福，更常騷擾搶食行為出現，台東林區管理處防止遊客餵食，結合縣府與警方，即日起聯合稽查取締，屢勸不聽最高開罰1萬元。

林區管理處表示，開罰取締是依據縣府「台東縣野生動物保護自治條例」，未經主管機關許可擅自餵食野生動物，包括台灣獼猴經勸導不聽者，將處以新台幣5千元至1萬元罰款，可連續開罰，籲請民眾切勿餵食。

東河鄉泰源登仙橋，是東海岸熱門賞猴區，每逢假日吸引不少遊客攜家帶眷賞猴，卻常將身邊食物餵食，時間久了改變猴子覓食習慣，體態發福，甚至騷擾搶食，雖相關單位設立牌子提醒禁止餵食，但形同虛設。