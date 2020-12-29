聽新聞
test
0:00 / 0:00
日出彩虹口罩呢？基隆元旦升旗民眾不參加口罩改日期送
2021年基隆市元旦升旗典禮原本預計在仁愛區成功國小操場舉行，現場準備4500包限量設計款口罩，每包裝有「日出彩虹款」等3種不同款式，免費發送，市府今天宣布參加人員以市府人員為主，不到百人，不動員民眾參加。但很多民眾關心原本說好要發的口罩呢？市府表示，改日期發放，今天會決定發放方式。
社會處長吳挺鋒今天說，往年在升旗典禮中都會提供的熱食、表演活動以及接駁公車，都將全部取消，以莊嚴、隆重且簡單的方式舉辦2021年元旦升旗典禮，至於原本要發送給參與民眾的特色口罩，社會處將在盤點後再決定發放方式及管道。
今年原本在元旦升旗發放口罩，特別設計口罩做為活動紀念品，總計4500包，一包有三種不同款式，分別是「日出彩虹款」、「元氣活力款」以及「保庇平安款」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言