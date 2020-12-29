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日出彩虹口罩呢？基隆元旦升旗民眾不參加口罩改日期送

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
日出彩虹口罩呢？基隆元旦升旗民眾不參加口罩改日期發。記者游明煌／攝影
日出彩虹口罩呢？基隆元旦升旗民眾不參加口罩改日期發。記者游明煌／攝影

2021年基隆市元旦升旗典禮原本預計在仁愛區成功國小操場舉行，現場準備4500包限量設計款口罩，每包裝有「日出彩虹款」等3種不同款式，免費發送，市府今天宣布參加人員以市府人員為主，不到百人，不動員民眾參加。但很多民眾關心原本說好要發的口罩呢？市府表示，改日期發放，今天會決定發放方式。

社會處長吳挺鋒今天說，往年在升旗典禮中都會提供的熱食、表演活動以及接駁公車，都將全部取消，以莊嚴、隆重且簡單的方式舉辦2021年元旦升旗典禮，至於原本要發送給參與民眾的特色口罩，社會處將在盤點後再決定發放方式及管道。

今年原本在元旦升旗發放口罩，特別設計口罩做為活動紀念品，總計4500包，一包有三種不同款式，分別是「日出彩虹款」、「元氣活力款」以及「保庇平安款」。

口罩 基隆

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