寒流加防疫 基隆縮小元旦升旗、跨年晚會規模

為因應這波低溫特報及防疫需求，基隆市政府今天宣布將縮小跨年晚會及元旦升旗活動的規模，不動員社團及市民出席升旗典禮，會場一律取消飲食，並且要求參與者採取實名制、量體溫、全程配戴口罩。

林右昌今天市務會議後記者會中指出，根據中央氣象局發布的低溫特報，基隆市在元旦當天清晨的體感溫度可能只有5度，考量參與民眾的健康，再加上防疫需求，雖然仍將照常舉行元旦升旗典禮，但將縮小規模，由他率領市府主管及各區區長參與，取消往年邀請的相關單位出席，也不再動員民眾參與。

社會處長吳挺鋒說，往年在升旗典禮中都會提供的熱食、表演活動以及接駁公車，也都將全部取消，以莊嚴、隆重且簡單的方式舉辦2021年元旦升旗典禮，至於原本要發送給參與民眾的特色口罩，社會處將在盤點後再決定發放方式及管道。

市府觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，31日晚間的「2020基隆嗨轟跨年音樂節」活動，仍將如期在基隆港西3碼頭登場，屆時則將會加強入口管制，要求參與民眾填報資料、量測體溫，原本規劃的美食攤位，因應中央防疫措施將全部取消，會場也會派員加強巡視及提醒參與民眾配戴口罩。