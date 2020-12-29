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基隆元旦升旗縮小規模 不提供熱食取消公車接駁

中央社 / 基隆29日電

基隆市明年元旦升旗典禮將在成功國小操場舉行，受到疫情和低溫影響，市府決定縮小規模，取消表演節目和提供熱食及公車接駁服務。

市府社會處長吳挺鋒上午在市務會議後記者會表示，根據氣象預報，元旦當天體感溫度會非常低，加上受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，考量民眾健康和安全，市府決定縮小規模辦理。

吳挺鋒說，元旦升旗典禮取消表演節目和提供熱食，另為避免人流太多，難以規範，也會取消公車接駁服務，出席升旗典禮的市府人員也將減少，民眾仍可參加但須配合防疫措施採實聯制並戴口罩

基隆市長林右昌表示，今年元旦升旗將縮小規模舉行，由他率領市府局處首長和區長參加，並取消邀請相關單位出席，市府也不會特別邀請民眾參與，將以莊嚴、隆重和簡單方式舉行，至於元旦限量設計款口罩，市府會提供給各區公所適當數量供民眾索取。

此外，市府觀光及城市行銷處長曾姿雯指出，基隆市跨年晚會仍將在西3倉庫旁停車場登場，因應防疫，市府會特別搭設唯一出入口拱門意象，民眾須採實聯制才能進入會場，另因應防疫措施，現場禁止飲食並取消美食攤位，工作人員也會在會場宣導一定要戴口罩。

曾姿雯說，請民眾配合「防疫5要」入場：要實名登記、要全程戴口罩、要量測體溫、要手部消毒、要禁止飲食。並呼籲民眾一起「自主防疫，安心跨年」。

口罩 基隆 跨年晚會

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