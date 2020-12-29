台東流感疫苗剩2173劑 衛生局：民眾施打前先電話詢問

今年流感疫苗10月5日開打至今，國內民眾踴躍接種，疫苗缺貨，台東縣的疫苗所剩不多，縣衛生局今表示，建議有意接種的民眾先撥打電話詢問鄰近衛生所、健保特約醫院及診所，確認有無針劑，以免白跑一趟。

衛生局疾管科長吳曉慧表示，今年流感疫苗開打至今，已達5萬3千劑，目前全縣庫存量剩2173劑，相較於去年，所剩劑量還需到跨年度才施打，還得四處打電話拜託民眾來接種，今年因疫情民眾擔心，前半段接種相當踴躍，但現在處於停滯狀態。

她指出，台東縣公費疫苗配額快用完，縣內各鄉鎮市衛生所、醫療院所雖還有疫苗，但所剩不多，建議有意接種的民眾先撥打電話詢問鄰近衛生所、健保特約醫療院所，確認有無針劑，以免白跑一趟。

台東市衛生所表示，10月5日開放民眾施打，確實相當踴躍，不過，到了12月後施打情況比較少了，所內尚有2百劑疫苗，由於寒流即將來襲，呼籲還沒接種的民眾盡速來衛生所施打，畢竟疫苗產生抗體需要兩周，愈早施打對身體愈早保護。