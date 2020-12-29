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高鐵宜蘭站選址出爐 揭露選定縣政中心站的3大理由
眾所關注的高鐵延伸到宜蘭，停靠場站設哪裡？經交通部與縣政府評估後，縣府建議以「縣政中心」做為高鐵的宜蘭場站，縣政府的公文已正式給交通部。
選擇縣政中心作為設站的理由，包括縣政中心位於宜蘭的中心位置，公共設施完整包括縣政府及縣議會等行政機關都集中在這裡，而且附近有宜蘭科學園區及運動公園，有利引進產業進駐。
縣府強調，基於「交通需求、都市發展及產業發展」三大理由，所以選擇「縣政中心」作為高鐵的場站比較可行，縣政府已經把正式公文給交通部，同時將展開高鐵車站特定區規畫。
交通部並未做場站的決定，僅針對原來的四城站、宜蘭站、縣政中心站反羅東站進行分析，最後交由縣府決定。
分析中，由於宜蘭及羅東站的發展腹地受限，四城站及縣政中心站周邊大多是非都市計畫區及農業區，比較適合，其中又以縣政中心的公共設施完整 ，最後脫穎而出。
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