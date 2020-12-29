阿妹台東跨年演唱會 電信業者備戰讓通訊不卡卡

天后張惠妹（阿妹）後天將在台東舉辦跨年演唱會，預估現場湧入5萬人潮，為保持會場通訊暢通，各家電信業者備戰準備，今天工程人員在現場進行通訊設備架設，包括小基地站、行動基地台及行動車等。老字號電信業者表示，滿足用戶需求，這次擴充4G與5G設備。

因應阿妹跨年演唱會，中華電信、遠傳、台灣大哥大、台灣之星等多家電信業者，今天開始有工程車和人員陸續到台東市海濱公園國地際標架設基地台相關設備，並進行網路最佳化的調整，就是讓用戶通訊保持暢通，上網不會延遲卡卡。

一家老字號電信業者表示，除了4G訊號，演唱會也提供5G網路訊號，將大幅提供尖峰時段數倍的行動網路的訊務量。另也有業者指出，跨年夜當天將針對熱點出動4G、5G行動基地台，並且動員網路工程及維護單位工程師，待命提供即時工程監控與維護。