幸福羅東助妳好孕 第一年最高可領7萬6000元

宜蘭縣羅東鎮公所為鼓勵生育加碼補助嬰幼兒營養補給費，每名新生兒每半年可領新台幣1萬8000元，加上其他補助，父母第一年最高可領到7萬6000元。

宜蘭縣羅東鎮公所今天舉辦「幸福羅東，助妳好孕」記者會，鎮長吳秋齡表示，明年1月1日以後出生，初設戶籍在羅東鎮的新生兒，且新生兒的父母設籍羅東鎮滿1年，每名新生兒每半年可向鎮公所申請新台幣1萬8000元的嬰幼兒營養補給費，每名符合資格者，最多可領2年（0歲至2歲）。

吳秋齡說，原有一次性的1萬元產婦營養補給費，及中央發給的每月2500元、一年共3萬元的育兒津貼，再加上羅東鎮加碼的嬰幼兒營養補給費，設籍羅東鎮生育子女的父母，第一年最高可領到7萬6000元的津貼及補助，減輕父母壓力。

吳秋齡表示，羅東鎮努力推動「好福利」及「好生活」施政願景，並對年輕人持續關心與關懷，希望透過這項福利政策，落實對年輕父母生活的照顧，減輕家庭經濟負擔。