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基隆2家日間照顧中心揭幕 服務能量提升家人獲喘息
基隆市今天有2家日間照顧中心揭幕，市府社會處長吳挺鋒說，全市現有6家日間照顧中心，透過課程活動，刺激服務對象感官及肌力，維持生活功能，並讓家庭照顧者得以喘息。市民如有長照服務需求可撥打「1966」免費長照專線，由專人到宅提供評估，整合各項所需長照服務。
社會處表示，配合中央「一學區一日照」政策目標，仁愛區銘傳國中學區新增兩處日照中心。兩家皆由贏養食沛公司申請許可設立，位於田寮河畔銘傳商業大樓5樓。大樓1樓有肯德基，2樓是牙醫診所，3樓救國團，6樓洗腎中心，對面有健身房，生活機能完善。
迎養日間照顧中心為基隆首座純失智症日照中心，每日可收托純失智症服務對象28人。大心日間照顧中心屬混合型日照，每日可收托失智及失能服務對象34人，讓選擇日照服務的失能家庭，多了選擇，附近民眾也可就近使用長照資源。
贏養食沛公司執行長許睿慈說，迎養日照中心將發展多元專業照顧特色及模式，例如團體互動、藝術參與、音樂撫慰、書法寧靜等，穩定服務使用者情緒，刺激感官，並透過職能治療與物理治療專業活動與運動建議，協助穩定強化逐漸喪失的肢體功能。
大心日照中心以營養的角度切入照顧，由個別化飲食，餐點菜色的搭配，引發食慾，並透過營養導入、疾病客製化飲食服務，可有效延緩失能問題，降低疾病及併發症風險。
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