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花蓮陰雨綿綿大豆災損 每公頃救助2萬4000元

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
入冬以來花蓮縣細雨綿綿，造成光復鄉大豆莢上發芽、腐爛及種子發霉等，災損面積約24.5公頃。圖／花蓮政府農業處提供
入冬以來花蓮縣細雨綿綿，造成光復鄉大豆莢上發芽、腐爛及種子發霉等，災損面積約24.5公頃。圖／花蓮政府農業處提供

入冬以來花蓮縣細雨綿綿，造成光復鄉大豆莢上發芽、腐爛及種子發霉等情形，大豆種植面積112.88公頃，勘查後災損面積約24.5公頃，損害程度為40%，農委會公告受理申請天然災害救助，每公頃救助2萬4000元。花蓮縣政府呼籲，公所受理申請至明年1月4日止，逾期將不予受理。

縣府農業處表示，今年天然災害救助包括秧苗、水稻、旱害茶葉及大豆等4種，針對光復鄉大豆災損，經程序陳報後，農委會公告大豆災害救助，救助額度標準為每公頃2萬4000元。受理期間自12月23日起至明年1月4日止（例假日照常受理）共13日，請符合申請資格的農友儘速前往辦理。

農業處說明，依據農產業天然災害救助作業要點規定，農民申請現金救助應檢附文件，包括國民身分證及存款簿；申請人為土地所有權人者，應檢附土地所有權證明文件或種稻及轉（契）作、休耕申報書農民收執聯。近年因天候異常，其他地區農友如有發現相關農業災害情形時，請儘速前往公所通報。

縣長徐榛蔚表示，國內已強烈面臨氣候變遷的威脅，今年入冬後，花蓮常是霪雨不斷，但西部卻是缺水。為因應潛在的氣候威脅，推展智慧農業的工作刻不容緩，縣政府繼建立4場智慧農業示範場域，後續將研議擴大應用，希望為農友在耕作上增添助力。

由於花蓮持續降雨，光復鄉大豆易腐爛災損，每公頃可救助2萬4000元。圖／花蓮政府農業處提供
由於花蓮持續降雨，光復鄉大豆易腐爛災損，每公頃可救助2萬4000元。圖／花蓮政府農業處提供

災損 農民 農委會

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