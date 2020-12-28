人行道近40年破損 整修完工保障行的安全

花蓮新城鄉光復路人行道位於台9線旁，已施作將近40年，許多路段都已破損不完善，加上青年住宅就在附近，嚴重影響行人安全，鄉公所向內政部營建署爭取4千萬元補助經費，長度2043公尺人行道經1年整修後已完工，保障行的安全。

新城鄉長何禮臺說，光復路人行道約6年前曾經取經費，但未經核准，去年5月公所重新提案後，透過立委陳瑩的協助與支持，內政部於去年8月核定光復路人行道改善工程，另有花蓮縣政府配合款的補助，讓近40年不完善的人行道得以完工啟用。

何禮臺說，光復路人行道長度2043公尺，規畫寬3公尺人行道、寬2公尺避車彎。分二個階段施工，於9月及12月完工，要趕在跨年前啟用，總經費除了中央補助4000萬元，還有地方配合款597萬餘元，其中縣府補助鄉公所500萬元。

他感謝立委陳瑩協助爭取經費，並謝謝內政部營建署、花蓮縣政府補助，讓近40年不完善的人行道得以改善，給予用路安全平坦舒適的人行空間。