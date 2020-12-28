聽新聞
test
0:00 / 0:00
人行道近40年破損 整修完工保障行的安全
花蓮新城鄉光復路人行道位於台9線旁，已施作將近40年，許多路段都已破損不完善，加上青年住宅就在附近，嚴重影響行人安全，鄉公所向內政部營建署爭取4千萬元補助經費，長度2043公尺人行道經1年整修後已完工，保障行的安全。
新城鄉長何禮臺說，光復路人行道約6年前曾經取經費，但未經核准，去年5月公所重新提案後，透過立委陳瑩的協助與支持，內政部於去年8月核定光復路人行道改善工程，另有花蓮縣政府配合款的補助，讓近40年不完善的人行道得以完工啟用。
何禮臺說，光復路人行道長度2043公尺，規畫寬3公尺人行道、寬2公尺避車彎。分二個階段施工，於9月及12月完工，要趕在跨年前啟用，總經費除了中央補助4000萬元，還有地方配合款597萬餘元，其中縣府補助鄉公所500萬元。
他感謝立委陳瑩協助爭取經費，並謝謝內政部營建署、花蓮縣政府補助，讓近40年不完善的人行道得以改善，給予用路安全平坦舒適的人行空間。
另外，在光復路上的原住民族主意象太陽神「馬拉道」雕像，緊鄰青年國宅旁，但象徵掌管四季的4尊勇士，其中1尊不見又陳舊，為配合友善道路整體環境提升，鄉公所積極爭取經費，重新形塑太陽神「馬拉道」，更意味著「找回勇士回家的路」，成為旅人行經台9線新城段的新地標。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言