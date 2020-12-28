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拆解廢棄床墊太棘手 宜蘭市公所申請社勞人幫分類

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
拆解廢棄床墊非常耗費時間及人力，宜蘭市公所向地檢署申請社會勞動人力協助回收分類。圖／市公所提供
拆解廢棄床墊非常耗費時間及人力，宜蘭市公所向地檢署申請社會勞動人力協助回收分類。圖／市公所提供

消潔隊員處理廢棄床墊很棘手，鐵質彈簧屬於資源回收物，其他如椰棕纖維、不織布是一般廢棄物，需拆解分離後才能回收變賣，如果以人工拆解，每人拆解1頂床墊約30分鐘，相當耗費人力及時間。宜蘭市公所今年5月向環保署爭取經費添購床墊破碎機，加速廢棄床墊去化，也向宜蘭地檢署申請社會勞動人力協助分類，今天舉辦成果發表。

市公所去年起向行政院環保署爭取經費，今年5月獲中央補助及自籌配合款共756萬5000元，添購1台床墊破碎機及1台鏟裝機，拆解破碎1頂床墊只需2分鐘；但破碎後無法把鐵與廢料分乾淨，仍需以人工分類，市公所礙於清潔隊人力有限，向宜蘭地檢署申請社會勞動人力協助回收分類，目前在宜蘭市清潔隊枕山資源回收場服社會勞動人員共18人。

地檢署檢察長余麗貞表示，市公所清潔隊有大量人力需求，去年12月起向宜蘭地檢署申請社會勞動人力，至今執行的社會勞動人數逾50人、累計逾2000人次、履行時數超過1萬小時。社會勞動制度的用意是提供無酬勞動服務，以替代入監執行，讓勞動人由消費者轉成生產者，創造產值、回饋社會，維持既有工作與生活，並兼顧家庭照顧，一舉數得。

市長江聰淵表示，因民眾汰換床墊需求量大，拆解速度遠不及汰換的速度，再不加速處理的話，回收場恐成一座「床墊山」，今年添購床墊破碎機及鏟裝機，再加上宜蘭地檢署社會勞動人力的協助，除了解決床墊去化問題，也讓社勞人感受到服務社會價值，幫助日後順利復歸社會。

資源回收 環保署 行政院

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