花蓮霪雨大豆發霉災損 每公頃救助2.4萬元

花蓮光復鄉有農友轉作雜糧，其中大豆種植近113公頃，今年入冬以來霪雨造成大豆莢上發芽、腐爛及種子發霉等情形，縣府啟動災害救助，農委會公告救助額度每公頃2.4萬元。

花蓮縣政府指出，因霪雨影響，造成光復鄉大豆災損，經程序陳報後，農委會已公告大豆災害救助，救助額度標準為每公頃新台幣2萬4000元。受理期間自即日起至110年1月4日止（例假日照常受理），請符合申請資格的農友儘速前往鄉公所辦理。

花蓮縣政府農政科長周黃得榮受訪表示，光復鄉種植大豆面積為112.88公頃，因霪雨影響，勘查後受損害面積約24.5公頃，損害程度為40%。

周黃得榮指出，今年可能因為氣候異常，年初秧苗受到寒害、4月一波低溫造成一期稻作出現稻穗不稔實的「空包彈」情形、6月高溫乾旱造成茶樹乾枯，加上近期細雨霏霏造成大豆受損，都是符合農業天然災害救助辦法。

縣長徐榛蔚表示，國內已面臨氣候變遷的威脅，今年入冬後，花蓮常是霪雨不斷，但西部卻是缺水情形；為因應潛在的氣候威脅，推展智慧農業的工作可謂刻不容緩，縣政府繼建立4場智慧農業示範場域，後續將研議擴大應用，希望為農友在耕作上增添助力。