Q版水牛抱桔、踩通寶 宜蘭「牛年」紀念紅包吉利富貴
宜蘭是全國唯一在農曆年舉辦大型活動的縣市，為迎接「歡樂宜蘭年」系列活動，縣府文化局今發表牛年紀念紅包及春聯樣式，設計以Q版「台灣水牛」為主視覺，牛腳踩開元通寶，象徵財源廣進，紅包的背面圖案是水牛抱桔子，大吉大利，相當喜氣。
「歡樂宜蘭年」農曆年大型活動至今已舉辦28年，年節前會先印製生肖紀念紅包及春聯發送給民眾，今年除夕守歲晚會在中興文創園區舉行，當晚點起爐火後展開表演活動，跨年倒數後由縣長林姿妙發放紀念紅包。
明年是牛年，紀念紅包及春聯取「「牛轉乾坤」好兆頭，主視覺以「台灣水牛」為發想，Q版的黑水牛不僅手抱桔子，象徵大吉大利，腳踩「開元通寶」更象徵新的一年財源廣進，富貴滿堂。
打開生肖紀念紅包鑲有10元硬幣，設計具存錢功能，民眾可以動手DIY，把紀念紅包厚紙板摺出天燈造型的存錢筒，上方有開口可以投下錢幣，培養小孩儲蓄美德，為來年祈福。
縣長林姿妙表示，2021歡樂宜蘭年在中興文化創意產業園區舉辦，園區裝飾充滿濃厚年節氛圍，並邀請藝術家走入鄉鎮，指導社區民眾結合年度生肖製作免燒藝術浮雕；接著還有系列活動，1月22日至1月24日期前活動有春聯名家揮毫、版印紅包袋、歌舞迎新春、呷深、年貨大街及愛心過好年等內容。
2月4日在羅東震安宮舉行送神筅馳儀式及平安粥品嘗；2月11日除夕守歲晚會，縣府邀請民眾一起到中興文化創意產業園區欣賞演出、玩遊戲、參加起爐祈福、趕年獸及跨年倒數拿紅包，共度熱鬧温馨跨年夜；2月14日規畫「情定宜蘭年」，有情歌對唱大賽及年節市集，邀請民眾體驗西洋情人節。
春聯免費索取，牛年紀念紅包即日起至明年1月底申購，歡迎民眾到縣政府文化局、宜蘭縣史館、蘭陽博物館、羅東文化工場、中興文化創意產業園區現場訂購，申購數量99份以內，每份40元；申購100份以上，每份特惠35元，訂購網址021yilanyr.hiweb.tw，生肖屬牛者可免費索取紅包。
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