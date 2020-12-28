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基隆跨年活動禁飲食 台鐵元旦凌晨加開兩班次疏運旅客

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆嗨轟跨年音樂節跨年夜在基隆港西3碼頭倉庫旁停車場登場，台鐵元旦凌晨從基隆站加開兩班次疏運人潮。圖／基市府提供
基隆嗨轟跨年音樂節跨年夜在基隆港西3碼頭倉庫旁停車場登場，台鐵元旦凌晨從基隆站加開兩班次疏運人潮。圖／基市府提供

基隆嗨轟跨年音樂節跨年夜在基隆港西3碼頭倉庫旁停車場登場，市府今天表示，配合中央指示防疫原則，請與會者要全程配戴口罩、量體溫量、手部消毒及留聯絡資訊才可入場。

市府表示，今年跨年活動防疫升級，場內全程戴口罩，除補充水分禁止飲食，經勸導仍違規者將由衞生單位開罰。活動服務台有準備酒精或消毒液，流動廁所也有肥皂，供民眾洗手清潔，並在醫護站旁增設隔離帳棚。

基市府觀光及城市行銷處長曾姿雯說，跨年節目及煙火精彩可期，建議參加民眾提前用手機掃描基隆跨年實名制QR code，填寫防疫問卷後留存已登記證明畫面，縮短入場時間。跨年人車眾多，請多運用火車、公車等大衆運輸工具，再步行到會場。

台鐵配合基隆跨年活動，元旦凌晨從基隆站加班兩班次，分別是0點30分開往中壢的1103車次、凌晨1點開往樹林站的1113車次。

跨年 基隆港 口罩

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