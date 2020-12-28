羅東北成里出版刊物 請畫家彩繪社區版「清明上河圖」

宜蘭羅東鎮北成里發表社區刊物，請來畫家王力卉繪製6.5公尺長的彩墨畫，經過文史工作者田調，將北成里的人文、建築以及社區采風畫入其中，被稱作是北成社區版的「清明上河圖」。

北成社區有北成圳、四人埤圳及輕仔腳圳及雷公埤圳，居民生活與水息息相關，今年里長羅暳鎂、社區發展協會理事長游金玉，針對里內水資源調查，加上田野調查工作，經訪談耆老後，集結成冊，出版「畫說北成」，成為里內社區總體營造的成果見證。

4條水圳貫穿社區，如何一體呈現？羅暳鎂突發奇想，找來社區服裝設計師王力卉參與彩繪，她利用1年時間，在社區內寫生，集結50張小品畫作，再以2個月時間，從素材中找出最具特色的人文采風，繪製成6.5公尺長、寬50公分的長軸彩墨畫，今長軸亮相，被里民稱作是北成社區版的「清明上河圖」。

王力卉說，她在北成作畫10幾年，長年都有寫生習慣，正巧里長羅暳鎂提出想法，用一本書加上畫作，融入里內特色，雙方一拍即合；畫作以里內的老式三合院建築、廟宇為主，加上4條貫穿的水圳以及知名地標，如同整個里的縮影。

長軸畫完工後，收錄在即將出版的《畫說北成-北成水文地景歷史圖說》，除了長軸畫外，還有多張彩墨水寫生作品，以及蘇澳國中校長楊乃光、北成國小老師顏廷伍的畫作，還有里民創作的台語詩、新詩等藝文作品。