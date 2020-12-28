台東三仙台安心迎曙光 東管處規畫防總量管制等疫措施

即將跨年，卻爆發新冠肺炎台灣首起本土病例，打亂各地跨年規畫。觀光局東部海岸國家風景區管理處今天表示，三仙台迎曙光將啟動防疫機制，總量管制4500人。

配合中央防疫政策，東管處計畫元旦凌晨2點啟動防疫機制，規畫單一出入口，直到上午8點迎曙光活動結束。

東管處規畫防疫措施包括實名制登記配合現場入口QR-Code掃描，發送口罩防疫兼保暖，設置大型紅外線熱像儀量體溫，噴酒精消毒，也請民眾多洗手，手機須保持開機，也比照張惠妹演唱會禁止飲食，只能飲水。

東管處表示，合中央防疫政策進行總量管制，活動場域人數上限4500人，超過就停止進場，摸彩改為線上作業，只要遊客依規定入場，透過實名制摸彩，有機會抽到IPhone12、立榮機票台北台東來回機票、限定版圖樣口罩等100項禮品。

2021twenty-one「地球好友Twenty玩」則徵求21名來自不同國家、不同族群的地球好友，當天穿著代表服裝參加，可獲價值約4000元雙人住宿劵。