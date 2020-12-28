因應元旦連假防疫，東管處今天表示，三仙台迎曙光1日凌晨2時啟動防疫機制，人數上限4500人，規劃單一出入口防疫動線，清晨8時活動結束解除，遊客配合「防疫六部曲」始能進場。

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處表示，三仙台元旦迎曙光「防疫升級六部曲」，包括1.完成實名制登記。事前透過FB等社群平台及活動官網發布登記連結，現場入口處也會提供多處QR-code供掃描，經工作人員確認始能進場。

2.全程戴口罩。三仙台風大天冷，除能防疫外還能保暖；另外只要進場並配合檢疫，每人均可獲得防疫口罩1付。3.量測體溫。為避免手持量測會有進場群聚風險，入口設置大型紅外線熱像儀及防疫動線，配合工作人員指引入場檢疫。

4.噴酒精。除了入場前手部消毒外，會場多處會提供酒精供民眾使用；廁所也提供洗手乳，呼籲遊客多洗手。5.手機開機。配合中央防疫規定，為利通知防疫相關訊息，參加民眾攜帶手機。6.禁止飲食。會場取消飲食攤位，賣店於防疫時間內不提供飲食，現場除可飲水外不得進食，遊客自行準備保溫杯及飲用水。

東管處表示，配合中央防疫政策進行總量管制，活動場域人數總量上限為4500人，超過上限則不開放進場。另外，儘量減少群聚，活動配合簡化規模，取消打卡按讚及市集折抵優惠措施，最受大家喜愛的摸彩也改為線上作業，只要遊客完成入場六部曲，透過實名制名錄進行摸彩，就有機會抽到iPhone 12、立榮機票套票(台北-台東來回機票)、限定版圖樣口罩等100項精美好禮。

此外，考量讓無法親臨現場的國內外旅客，東管處於三仙台建置高解析、低照度且具拍攝星光等級的影像攝影設備，當天同步網路平台提供4K高畫質的即時影像，藉由手機、電腦等方式連線到觀看驚豔奪目的現地畫面。東管處提醒民眾配合防疫，並隨時視疫情發展滾動檢討，必要時不排除停辦。