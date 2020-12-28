元旦連續假期 台東大武警分局交通疏導

元旦3天假期預計大量車潮湧入南迴公路到東部旅遊與觀賞演唱會，台東大武警分局在台9線草埔森永隧道高架橋等人、車聚集易壅塞路段，規劃勤務執行定點及機動交通疏導。

警方執勤重點路段，包括台9線草埔森永隧道高架橋、台9線與台9戊線交叉口、多良火車站景點、金崙大橋、台9線397.2公里及392.8公里處（大客車專用道管制點）、太麻里外環道南、北端交叉口、櫻木花道景點及沿線超商。

台東縣警察局大武分局今天呼籲開車民眾，途經這些路段遵守交通規則，配合現場交通管制人員引導，警方將加強執法及疏導，維護用路人行車安全。因南迴公路山區路段轉彎弧度大，提醒減速慢行，切勿酒後開車及超速、疲勞駕駛、任意超車。

大武警方交通管制措施，包括至多良火車站景點旅遊走外側車道，直行車請走內側車道，車道分流管制。金崙大橋北端連續假期，禁止左轉及橋上停車駐足。

台9線松子澗（北上397.2K至395K；南下392.8K至395K）於元月1、3日公路總局第三區養護工程處大武工務段試辦「大客車專用車道」。北上線1日9時起至14時、南下線3日11時起至19時止，小客車駕駛配合管制引導行駛外側車道。