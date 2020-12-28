羅東新生兒超幸福！公所加碼育兒津貼0至2歲可領14.2萬

宜蘭羅東鎮公所鼓勵民眾生育，明年元旦起發放育兒津貼，設籍羅東的新生兒，且父母戶籍也在羅東者，明年元旦出生後，每月可領3000元補助，直到滿2足歲，若加上中央每月育兒津貼及新生兒生育補助，2年總共可領14.2萬，標榜是6都以外全台「最優」的新生兒福利。

針對新生兒部分，目前中央每月發給2500元，1年3萬，可領至2足歲，鎮公所今年爭取代表會通過預算，加碼嬰幼兒營養補給費，符合資格者可領兩年，2歲內預計發給7.6萬元，鎮公所為此編列約600萬元經費。

鎮公所今宣布政策上路，邀請3名懷孕母親出席活動，只要明年元旦出生的新生兒，都能領到這筆「大紅包」。生下兩胎的藍姓婦人，肚子懷有雙胞胎，育兒津貼明天可領到「兩份」，笑得樂開懷。

藍女說，養兒負擔重，懷上雙胞胎時對於育兒負擔很憂心，鎮公所福利是很大幫助，解決父母親的苦惱；另名吳姓婦人則說，物價高漲，每月用在寶寶身上花費至少萬元，公所加上中央補助，對於父母幫助很大，不無小補。

鎮長吳秋齡表示，羅東鎮為宜蘭縣人口第二多的鄉鎮，也是宜蘭商業重鎮，但鎮公所統計新生兒出生數，今年至11月底，新生兒僅剩300餘位，因此編列營養補給費，給予父母親最大支持。

不過，該項育兒津貼，父母親需設籍羅東滿1年，新生兒出生後，也必須在羅東落戶，明年元旦後出生的嬰幼兒，才符合請領資格，被質疑條件太過嚴苛。

吳秋齡表示，政策是希望鼓勵父母、新生兒留在羅東，這樣才能讓羅東人口數有正成長，便利公所推動各項計畫。