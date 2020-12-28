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協助行銷台東 縣政府徵選至少12組網紅來短住

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導
台東縣政府邀請網紅短期入住體驗台東，分享台東的風土人情給粉絲，協助行銷台東。記者施鴻基／攝影
台東縣政府邀請網紅短期入住體驗台東，分享台東的風土人情給粉絲，協助行銷台東。記者施鴻基／攝影

台東縣政府徵選至少12組網紅參與「來去駐台東」計畫，安排住宿交通和工作費讓網紅入住12天，在台東慢生活並介紹在地風土人情。縣長饒慶鈴說，希望透過網紅的眼睛，把台東介紹給大家，讓大家知道台東有多麼漂亮。

台東縣府改變以往純宣導推動縣政方式，饒慶鈴決定透過提供交通工具及幸福住宅居宿和網紅互惠合作，即日起到明年1月15日止徵選網紅實際體驗台東生活點滴，進而推廣台東明年各項縣政活動及在地食遊買玩等內容，以更貼近民眾的語言、更生動活潑的方式行銷、曝光台東。

「來去駐台東」網紅徵選計畫中，凡是部落客觀看人次累計500萬以上、臉書粉絲數3萬以上、IG追蹤2萬以上、YT訂閱人數3萬以上皆可報名。徵選活動資訊可上台東財經臉書粉絲專頁下載，或至報名表連結https://reurl.cc/av21e7下載。

饒慶鈴說，東漂非常流行，很多人到台東短暫停留，卻沒有辦法好好體驗台東獨有的「慢生活」，所以縣府在幸福住宅空出2個單位，以好風景好房型，邀請全台喜歡台東的網紅到台東住上1、2周，希望有不同體驗和感覺，「透過你的眼睛、你的筆，讓大家知道台東有多麼漂亮」。

財經處長盧協昌說，目前提供住宿的是25坪全新房型，有2房2衛浴1廳，透過設計師布置，充滿住家生活感覺。

他說，縣府規畫明年以1年期間徵選至少12組網紅，每組最多住宿12天，由縣府提供住宿、交通工具及每組網紅每日2000元工作費，實際體驗台東生活，配合縣府活動或政令宣導，每日分享給粉絲引發共鳴，希望不同網紅可把內容延伸觸及不同年齡層。

台東縣長饒慶鈴邀請網紅短期入住體驗台東，分享台東的風土人情給粉絲，協助行銷台東。記者施鴻基／攝影
台東縣長饒慶鈴邀請網紅短期入住體驗台東，分享台東的風土人情給粉絲，協助行銷台東。記者施鴻基／攝影

台東 網紅 饒慶鈴

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