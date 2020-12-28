饒慶鈴：中央拖延遲不核定地方食安自治條例

台東縣長饒慶鈴今天表示，中央以拖延方式遲遲不核定地方食安條例，如果元旦前未核下，台東縣決定以中央制訂的食安法第27條捍衛縣民健康，一旦未明確標示是否含有萊克多巴胺等乙種受體素，最高可罰400萬元，比台東縣食品安全自治條例規定的3萬元到6萬元還重。

饒慶鈴今天先參加議會國民黨團「反萊豬、拚公投、 護食安」記者會，隨後又說明縣府元旦後反制萊豬的對策。

她說，這次訂定地方自治條例，為營養午餐、老人送餐等把關，萊劑零檢出是台東縣的堅持，議會10月中已經通過的自治條例，因其中有有罰則，需要送中央主管機關核定才能發布實施，但中央一直沒有回應，等於不允許自治條例施行，她相當遺憾，希望中央讓地方自治更落實。

但地方訂定的自治條例無法施行，縣府決定用食安法處理，食安法第27條規定標示不實可罰4萬元到400萬元，罰則更重。縣府在乎的是學生營養午餐，目前已和台東所有團膳業者訂定契約，不定期抽查，一旦發現其中使用萊豬，立刻溯源，標示不實就裁罰。