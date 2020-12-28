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深夜見公園路邊站一整排「白色幽靈」男子嚇到差點閃尿

聯合報 / 記者戴永華/宜蘭即時報導
深夜宜蘭員山公園路邊站一整排「白色幽靈」，有名男子說自己嚇到差點閃尿，網友形容像極了「3K黨」，突然看到會被嚇死。圖/翻攝宜蘭知識+
深夜宜蘭員山公園路邊站一整排「白色幽靈」，有名男子說自己嚇到差點閃尿，網友形容像極了「3K黨」，突然看到會被嚇死。圖/翻攝宜蘭知識+

宜蘭簡姓男子27日深夜路過員山鄉金山西路，突然看見一排「白色幽靈物」站路邊，形容他嚇到差點閃尿，再仔細一看，原來是附近施工的帳棚收納起來，排排站，直呼「這也太可怕了吧」。

地點位於人車往來頻繁的員山公園路邊，簡男拍照片貼臉書社群，立即吸引上百人留言，他不是第一個看到「白色幽靈」，稍早也有其他人路過這裡被嚇到，在簡男貼文下回應「剛剛經過已被嚇」，「突然看到，真的會嚇死」，「還好不是農曆7月」，「鬼月還沒到的話，還有附近的福園」，「靠杯⋯台灣版的鬼修女喔」。

還有人說，「根本就像3K黨的造型」，「第一眼以為是殭屍」，也有人覺得像外星人、兵馬俑，「恐慌症要發作了」。

有綱友反諷，這是「行動裝飾藝術啊」，「這會紅喔~打造地方新景點」，引爆熱議，討論度相當高。

深夜位於宜蘭員山公園路邊站了一整排「白色幽靈」，一名男子路過嚇到差點閃尿。圖/翻攝宜蘭知識+
深夜位於宜蘭員山公園路邊站了一整排「白色幽靈」，一名男子路過嚇到差點閃尿。圖/翻攝宜蘭知識+

幽靈 鬼月

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