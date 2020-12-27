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不管誰得標 宜蘭紅磚屋「百果樹」絕對在「誰拆就翻臉」

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
百果樹是紅磚屋的精神樹，見證這裡舉辦過的講座活動，喝咖啡與講故事也都在樹下發生，它象徵歡樂與希望，立於屋中的這棵樹絕對不能拆，「誰若想拆，就跟誰翻臉」，保留這棵樹是感謝與尊重黃春明老師8年多來對宜蘭的付出。本報資料照
百果樹是紅磚屋的精神樹，見證這裡舉辦過的講座活動，喝咖啡與講故事也都在樹下發生，它象徵歡樂與希望，立於屋中的這棵樹絕對不能拆，「誰若想拆，就跟誰翻臉」，保留這棵樹是感謝與尊重黃春明老師8年多來對宜蘭的付出。本報資料照

文學大師黃春明與黃大魚文化藝術基金會月底撤離百果樹紅磚屋後，宜蘭縣政府在議會要求下會對外公開招標，由於場域地點的特殊性，未來得標廠商經營品質及份量上，至少要相當或足以傳承黃春明的文學精神，尤其不管將來誰得標「百果樹絕對不能拆」。

百果樹紅磚屋位於宜蘭火車站前，若以商業角度來看，是民間企業營商賺錢絕佳地點，目前已有人表達想要接手。縣文化局長呂信芳今天表示，百果樹是紅磚屋的精神樹，見證這裡舉辦過的講座活動、喝咖啡與講故事也都在樹下發生，它象徵歡樂與希望，立於屋中的這棵樹絕對不能拆，「誰若想拆，就跟誰翻臉」，保留這棵樹是感謝與尊重黃春明老師8年多來對宜蘭的付出。

呂信芳透露，目前確有類似黃老師經營想法的團體想要接手，縣府也想去探尋徵求優秀的團隊進駐，總之將來不管誰接手，這棵樹就是不能拆除。

在前縣長林聰賢時，百果樹紅磚屋就曾經要第一次熄燈，後來藝文界出面搶救才繼續經營，當時縣府就曾提出打造「黃春明文學館」，後來國立宜蘭大學也曾建議，最近這次確定結束營業，又有人提出要打造「黃春明文學館」。據了解，黃春明對於成立文學館相當謹慎，若是形式上的消費就更覺得不妥。

呂信芳說，縣府內部各局處開過幾次會議，黃老師的文學種子不是局限於紅磚屋或一座展館，就像黃老師直到目前仍不斷動腦思考，文學是靈活的東西，在「文學傳承」的前提下，縣府會把老師的文學種子往外灑向各地，包括黃老師寫過的劇本、他成立的劇團或留下的紀錄片影像等，都會在縣內各地重生再現，相關方案具體化後，會再跟黃老師討論。

百果樹紅磚屋雖然即將熄燈，結束經營，但是未來不管是誰得標，屋中的這棟「百果樹」都得保留。記者戴永華／攝影
百果樹紅磚屋雖然即將熄燈，結束經營，但是未來不管是誰得標，屋中的這棟「百果樹」都得保留。記者戴永華／攝影

火車站 文化局 黃春明

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