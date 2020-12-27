不管誰得標 宜蘭紅磚屋「百果樹」絕對在「誰拆就翻臉」

文學大師黃春明與黃大魚文化藝術基金會月底撤離百果樹紅磚屋後，宜蘭縣政府在議會要求下會對外公開招標，由於場域地點的特殊性，未來得標廠商經營品質及份量上，至少要相當或足以傳承黃春明的文學精神，尤其不管將來誰得標「百果樹絕對不能拆」。

百果樹紅磚屋位於宜蘭火車站前，若以商業角度來看，是民間企業營商賺錢絕佳地點，目前已有人表達想要接手。縣文化局長呂信芳今天表示，百果樹是紅磚屋的精神樹，見證這裡舉辦過的講座活動、喝咖啡與講故事也都在樹下發生，它象徵歡樂與希望，立於屋中的這棵樹絕對不能拆，「誰若想拆，就跟誰翻臉」，保留這棵樹是感謝與尊重黃春明老師8年多來對宜蘭的付出。

呂信芳透露，目前確有類似黃老師經營想法的團體想要接手，縣府也想去探尋徵求優秀的團隊進駐，總之將來不管誰接手，這棵樹就是不能拆除。

在前縣長林聰賢時，百果樹紅磚屋就曾經要第一次熄燈，後來藝文界出面搶救才繼續經營，當時縣府就曾提出打造「黃春明文學館」，後來國立宜蘭大學也曾建議，最近這次確定結束營業，又有人提出要打造「黃春明文學館」。據了解，黃春明對於成立文學館相當謹慎，若是形式上的消費就更覺得不妥。