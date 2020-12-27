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野望國際影展 花蓮元旦免費播6部紀錄片

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
「野望國際自然影展」其中6部紀錄片，元旦連假在鯨過多羅滿文化館播映，可免費入場觀賞。圖／鯨過多羅滿文化館提供
「野望國際自然影展」其中6部紀錄片，元旦連假在鯨過多羅滿文化館播映，可免費入場觀賞。圖／鯨過多羅滿文化館提供

由非營利組織台灣野望自然傳播學社，與英國Wildscreen影展合作，將國際生態紀錄片引進台灣，每年選播20部影片進行公益播映。在元旦連假3天，其中6部紀錄片將於花蓮鯨過多羅滿文化館播映，全程免費入場。

有「綠色奧斯卡」美譽的「野望國際自然影展」，被稱為關注生態、動物與環境的人每年必看的影展，今年是第十屆。台灣野望自然傳播學社與英國Wildscreen合作，每年精選20部生態紀錄片在台灣播放，免費欣賞世界級的生態影片作品。

在鯨過多羅滿文化館播放的6部紀錄片，分別是藍色星球2：珊瑚礁、海洋深淵之光、超級蜂鳥、村野故事、地球奇蹟一日、遇見灰熊，在元旦連假3天，每天有下午2點與下午4點30分兩場。

多羅滿賞鯨副總呂世明表示，藉由優質創新的生態紀錄片，將生物多樣性的觀點介紹給台灣的觀眾，期待這些小小的種子，未來都有機會成為希望的大樹，繼續努力和環境生態走向共生共和。每部紀錄片片長約55至90分鐘，請來觀看的民眾記得戴口罩做好防疫。詳細資訊可至多羅滿賞鯨官網（https://reurl.cc/2gXEN6）查詢。

「野望國際自然影展」其中6部紀錄片，將在鯨過多羅滿文化館播映，全程免費入場。圖／鯨過多羅滿文化館提供
「野望國際自然影展」其中6部紀錄片，將在鯨過多羅滿文化館播映，全程免費入場。圖／鯨過多羅滿文化館提供

紀錄片 賞鯨

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