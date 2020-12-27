促銷紅藜泡麵 台東路之饒慶鈴拍短片促銷
台東縣近年大力推廣紅藜相關產品，標榜高營養，縣長饒慶鈴今天就帶頭促銷新推出的紅藜泡麵，希望縣內農作有更多元的產品和銷售管道。
過去紅藜大多應用在餐桌上，但先前鹿野農會先推出紅藜乖乖，如今縣農會又推出紅藜泡麵，創造新口感，將先以限量4千箱方式在台東銷售，觀察銷售情況，再進一步推廣到全台。
紅藜泡麵煮開後會散發淡淡紅藜香氣，台東農改場等單位曾分析紅藜營養價值高，含豐富膳食纖維、鐵、鈣及胺基酸。饒慶鈴臉書今天公布一部紅藜泡麵的影片，希望能為䄆打開一些知名度。
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