促銷紅藜泡麵 台東路之饒慶鈴拍短片促銷

台東縣近年大力推廣紅藜相關產品，標榜高營養，縣長饒慶鈴今天就帶頭促銷新推出的紅藜泡麵，希望縣內農作有更多元的產品和銷售管道。

過去紅藜大多應用在餐桌上，但先前鹿野農會先推出紅藜乖乖，如今縣農會又推出紅藜泡麵，創造新口感，將先以限量4千箱方式在台東銷售，觀察銷售情況，再進一步推廣到全台。