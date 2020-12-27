快訊

福平鐵路開通營運 大陸距離台灣最近的鐵路

跨年元旦寒流+強風發威！ 北台灣體感溫度急凍剩3度

50機槍射傷成殘 賴志賢樂觀堅強助弱勢

中央社 / 花蓮縣27日電

高雄柴山日前發生國軍50機槍流彈誤擊登山客傷及腳踝；花蓮榮家退伍軍人賴志賢26年前遭50機槍子彈從背後射穿，幸運逃過一死，從此傷痛跛行，但他樂觀堅強，更時常捐助弱勢。

賴志賢是陸軍官校畢業職業軍人，民國83年任上尉輔導長，一次野戰部隊演習，一挺50機槍忽然膛炸，造成4死3重傷慘劇。他是重傷者之一，子彈自他下背部脊椎射入、偏斜從右腿髖關節處出來，幸運未傷及臟器，存活下來。

50機槍屬重型機槍，威力強大、彈頭重。賴志賢回憶，他醒來時已在醫院，經過緊急手術，脊椎和髖關節打上鐵架、鐵釘。大約3個月的療養，出院後他兩腿長短不一，不良於行成殘，只好退伍。

今年55歲賴志賢說，自軍中退伍雖有數百萬元撫恤金，但那時父親為人作保，他的撫恤金墊付仍不夠，最後一家人住的房屋被查封，半年間父母相繼抑鬱而終。日籍妻子帶著兩個幼兒求去，他心想妻兒若跟著他必受苦，讓妻兒到日本娘家生活可能過得更好，於是同意離婚。

孑然一身的賴志賢曾在台北市、宜蘭等地打工、當過廚師，10年前申請進入國軍退除役官兵輔導委員會花蓮榮譽國民之家居住。

賴志賢的人生曾跌到谷底，一次演習意外，生命從此轉變，但他樂觀堅強又好學，英、日語都能說。賴志賢說，他愛看書，一年可以向圖書館借閱百本書，同袍為他取綽號叫「劉羅鍋」。他花費不多，每月1萬3000多元的就養金，日常所需僅花3000元，其餘存下捐助弱勢，偏鄉部落、孤兒院、善牧基金會等都曾受助於他。

每當天氣變化，賴志賢的脊椎和大腿都刺骨地疼痛，走路也必須拄著拐杖。「忍痛、忍心酸，用毅力走出自己的人生。」他認為這是老天給他的功課，這一生要做到「無愧」，助人讓他感到無比快樂。

對於高雄柴山登山客遭50機槍流彈受傷的意外事件，賴志賢說，「這名登山客幸運多了，子彈是不長眼的」。

延伸閱讀

零風險健身／專家教你放鬆「背闊肌」 預防下背痛、提高睡眠品質

下背痛全身僵直 體育師罹脊椎小面關節炎

柴山流彈案 彈頭血跡吻合登山客

4名同行登山客加里山走失 2處登山口找到人安全送下山

相關新聞

「公車站牌變我家臥房」 座椅舒適他睡到天亮民眾傻眼

基隆市有部分公車站牌被占用，義七路公車站牌常有一名街友躺座椅到天亮都不起床，很多乘客想坐還得叫他起床；南榮公墓站牌成為街...

基隆公車停靠區被占好占滿成卸貨區 還放三角錐別靠近

基隆市不少公車停靠區被占用，導致公車進站時無法行駛到區內，讓乘客在馬路上下車，造成安全疑慮。南榮路一處超商前公車停靠站，...

養狗放回收物 基隆部分公車站牌被占用

基隆市有部分公車站牌候車亭長期被占用，義七路公車站牌常有一名街友把座椅當床睡到天亮，很多乘客想坐還得叫他起床；南榮公墓站...

基隆公車停靠區 被當卸貨、臨停區

基隆市公車停靠區常被占用，有的公車無法進區內停靠，乘客在馬路上下車恐有安全疑慮。南榮路一處超商前公車停靠區，每天都有很多...

紅磚屋最後講座 黃春明：這麼熱鬧，怎會遺憾

宜蘭百果樹紅磚屋年底熄燈，昨天最後一場講座，作家黃春明不僅是主角，還當服務生。他坦言，宜蘭縣議會決議讓他心灰意冷，另方面...

宜蘭溪南綠色亮點啟用 國王號讚聲

宜蘭冬山鄉公所執行宜蘭溪南綠色轉運亮點計畫，昨天完工啟用，新增多項開放空間，營造慢活旅遊景點。立法院長游錫堃昨以冬山人身...

卑南溪環境工程 獲台灣景觀大獎

台東卑南溪西側河床地由水利署第八河川局打造「卑南溪環境解說園區」，日前參加中華民國景觀學會舉辦的「2020第8屆台灣景觀...

花蓮兩潭自行車道屢遭闖入 擬車牌辨識抓違規

花蓮濱海的兩潭自行車道專用道今年8月起禁止汽、機車進入，幾個月下來，警方開出70多張罰單，但汽、機車擅闖依然屢見不鮮。縣...

基隆漏水率全國第一 何時才能擺脫水炸彈、爛路？

基隆市區17日發生自來水管爆裂，造成基隆廟口夜市等4萬戶停水，搶修24小時才恢復供水。一次爆管就讓整個市區用水癱瘓，市民...

台東「媽祖畫聯展」 40幅媽祖神尊容顏令人動容

台東東海龍門天聖宮將在明年1月9日舉辦台東首屆「媽祖文化季」，今天在民權里寶桑町日式建築文化園區舉辦「繪澤東海」媽祖畫聯...

花蓮跨年晚會31日東大門登場 周邊路段下午4時起交管

花蓮跨年晚會「太平洋觀光節」將於31日晚間登場，縣府請來萬芳、玖壹壹、任賢齊等大咖藝人表演，預估吸引大批人潮，縣府提醒民...

影／「我一直往市長方向前進」 許效舜：只待時機成熟

出身基隆的藝人許效舜，擔任中華雅石藝術總會理事長，今天在基隆暖暖舉行下月在桃園大溪區古蹟園區舉辦雅玉石精品推廣活動籌備會...

熱門新聞

速限30公里！桃園這處交通寧靜區設固定式測速照相

逃跑移工回來看診 醫師問卦：這是演哪一齣？

北市停車費29萬人溢繳逾2千萬元 快申請退費

金門「安東一營區」據點 紀錄「一戰成名」的熊震球

口罩國家隊贊助 鄭文燦戴桃園限定版「MIT」口罩

捷運岡山路竹延伸線高市需自籌百億 陳其邁出這招解決

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。