50機槍射傷成殘 賴志賢樂觀堅強助弱勢

高雄柴山日前發生國軍50機槍流彈誤擊登山客傷及腳踝；花蓮榮家退伍軍人賴志賢26年前遭50機槍子彈從背後射穿，幸運逃過一死，從此傷痛跛行，但他樂觀堅強，更時常捐助弱勢。

賴志賢是陸軍官校畢業職業軍人，民國83年任上尉輔導長，一次野戰部隊演習，一挺50機槍忽然膛炸，造成4死3重傷慘劇。他是重傷者之一，子彈自他下背部脊椎射入、偏斜從右腿髖關節處出來，幸運未傷及臟器，存活下來。

50機槍屬重型機槍，威力強大、彈頭重。賴志賢回憶，他醒來時已在醫院，經過緊急手術，脊椎和髖關節打上鐵架、鐵釘。大約3個月的療養，出院後他兩腿長短不一，不良於行成殘，只好退伍。

今年55歲賴志賢說，自軍中退伍雖有數百萬元撫恤金，但那時父親為人作保，他的撫恤金墊付仍不夠，最後一家人住的房屋被查封，半年間父母相繼抑鬱而終。日籍妻子帶著兩個幼兒求去，他心想妻兒若跟著他必受苦，讓妻兒到日本娘家生活可能過得更好，於是同意離婚。

孑然一身的賴志賢曾在台北市、宜蘭等地打工、當過廚師，10年前申請進入國軍退除役官兵輔導委員會花蓮榮譽國民之家居住。

賴志賢的人生曾跌到谷底，一次演習意外，生命從此轉變，但他樂觀堅強又好學，英、日語都能說。賴志賢說，他愛看書，一年可以向圖書館借閱百本書，同袍為他取綽號叫「劉羅鍋」。他花費不多，每月1萬3000多元的就養金，日常所需僅花3000元，其餘存下捐助弱勢，偏鄉部落、孤兒院、善牧基金會等都曾受助於他。

每當天氣變化，賴志賢的脊椎和大腿都刺骨地疼痛，走路也必須拄著拐杖。「忍痛、忍心酸，用毅力走出自己的人生。」他認為這是老天給他的功課，這一生要做到「無愧」，助人讓他感到無比快樂。

對於高雄柴山登山客遭50機槍流彈受傷的意外事件，賴志賢說，「這名登山客幸運多了，子彈是不長眼的」。