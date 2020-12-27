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「公車站牌變我家臥房」 座椅舒適他睡到天亮民眾傻眼

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
「公車站牌變我家臥房」，座椅舒適他睡到天亮民眾傻眼。記者游明煌／攝影
「公車站牌變我家臥房」，座椅舒適他睡到天亮民眾傻眼。記者游明煌／攝影

基隆市有部分公車站牌被占用，義七路公車站牌常有一名街友躺座椅到天亮都不起床，很多乘客想坐還得叫他起床；南榮公墓站牌成為街友的家，還養狗、放資源回收物，候車亭堆滿便當盒、鍋具、棉被、紙箱、寶特瓶等物，乘客被迫站到馬路等公車。市公車處昨天回應表示，會加強巡查處理。

「老兄，起床了，你睡在這裡我們怎麼等公車？」上午7點，在電子公司上班的林姓男子搭車要上班，看到義七路站牌候車停內睡了一個人很傻眼，旁若無人還打呼，他說，這時有十多人等車，都沒位置坐，拖鞋放在地上，公車站有如他的臥房。

李姓阿嬤當時要搭車去買東西，她說，這位街友睡站牌好一陣子，每晚睡到隔天上午，都要人趕才會走，這處公車站牌是新做的，座椅夠大夠長、還可擋風，很舒服的樣子，沒人敢管。

南榮公墓前站牌更成資源回收站，還是小黑及街友的家，記者上午9點經過，發現站牌內放著棉被、便當盒、飲料、醬油罐等，還有狗喝水的盆子，站牌前堆了很多資源回收物，紙板、寶特瓶、玻璃瓶、鍋子、電風扇等廢電器。

記者觀察約1個小時，期間有多輛公車到站，有多名乘客要上車，但看到站內亂七八糟還有惡臭都不禁搖頭，不敢靠近，站到馬路上等車，多掩鼻躲街友。

市公車處長陳新埤說，南榮公墓前站牌請環保局清了多次回收物，但過了一陣子街友又堆起來，是開放空間，無法強制趕他走，即使勸離不久又回來，也沒違法，如何處理相當困擾，會再通報社會處、環保局處理。至於義七路站牌有街友睡覺，將請稽查人員加強巡查勸離。

公車 街友 資源回收

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