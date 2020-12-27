基隆公車停靠區被占好占滿成卸貨區 還放三角錐別靠近

基隆市不少公車停靠區被占用，導致公車進站時無法行駛到區內，讓乘客在馬路上下車，造成安全疑慮。南榮路一處超商前公車停靠站，每天都有一堆汽機車臨停，無法靠站；西定路、復興路還有攤車、水果箱，一家金紙店卸貨時還直接占滿停靠區。警方昨天回應表示，會加強取締。

不少乘客抱怨，「下車不小心看很容易被撞」，因公車停靠區雖畫有專用格位，前後也都有紅線以利公車進出站牌停靠，但是有不少停靠區靠站困難，只能停在馬路讓乘客上下車。這種情況在南榮路一家公車站牌前就十分嚴重，因為停靠區就畫在一家24小時超商前，不管白天還是晚上，不時都停了7、8輛機車，有時更多，整排有10多輛。

東信路基隆地方法院前往深澳坑方向的站牌也是一樣，因為有整排的飲料店、燒烤店、炒飯等商家，公車停靠區有如機車臨時區，一名司機說，靠站最多只能進去一半的範圍，乘客下車時機車呼嘯而過，都會提醒要看沒有機車才下。

西定路、復興路公車停靠區常被占用，記者直擊一家金紙店的貨車就停進公車停靠區卸貨，時間長達半小時，四周還用警示錐圍起來，公車連進站都不能進，公車停靠區完全變成卸貨區。

還有攤販在公車停靠區內設攤賣家用品、水果，停靠區只剩三分之一空間，公車司機也大吐苦水，請警方加強取締。

市公車處長陳新埤表示，會要求司機如發現違停無法靠站時立即反映，請警方處理，避免在馬路上下車造成乘客安全疑慮。

交通隊副隊長吳誌權表示，只要有提出檢舉警方就會前往告發，警方把人行道、公車停靠區、卸貨區、並排停車列為4大重點拖吊區域，平時會加強巡查，建議公車處主動提供行車記錄器以利告發。