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基隆漏水率全國第一 何時才能擺脫水炸彈、爛路？

聯合報 / 記者吳淑君鄭朝陽／即時報導
基隆市愛三路與仁五路口，17日發生自來水管爆裂，造成基隆廟口夜市等4萬戶停水，文安里長李隆進說，一處爆管就讓整個基隆市區斷水，這不是很笑話嗎？圖／台水提供
基隆市愛三路與仁五路口，17日發生自來水管爆裂，造成基隆廟口夜市等4萬戶停水，文安里長李隆進說，一處爆管就讓整個基隆市區斷水，這不是很笑話嗎？圖／台水提供

基隆市區17日發生自來水管爆裂，造成基隆廟口夜市等4萬戶停水，搶修24小時才恢復供水。一次爆管就讓整個市區用水癱瘓，市民罵聲連連。這是基隆的日常，因為基隆市漏水率全國第一，漏水、爆管、爛路幾乎畫上等號，內政部剛出爐的路平考核，基隆市又從「甲」退步到「乙」，市民都在問，何時才能擺脫漏水和爛路？

文安里里長李隆進說，水公司停水搶修爆管，他以為仁愛區7000戶停水就不得了了，沒想到水公司到最上游關掉暖暖淨水廠的止水閥才能施工，造成廟口、仁愛市場等4萬戶都停水；4萬戶已涵蓋全基隆市區了，一處爆管就讓整個基隆市區斷水，這不是笑話嗎？

路不平，也是眾多基隆市民的痛。基隆市政府工務處曾統計，自來水公司申請挖路搶修工程，占總件數七成以上，埋在路面下的自來水管線，成了不定時的水炸彈，是路不平的禍首。

營建署考核全台路平，基隆市從甲退步到乙，多個項目也拿到最差的丙。圖／營建署提供
營建署考核全台路平，基隆市從甲退步到乙，多個項目也拿到最差的丙。圖／營建署提供
台水開挖路面搶修，發現幹管裂痕達2公尺長。圖／李隆進提供
台水開挖路面搶修，發現幹管裂痕達2公尺長。圖／李隆進提供
基隆市愛三路與仁五路口，17日發生自來水管爆裂，造成基隆廟口夜市等市區4萬戶停水，台水派駐水車救急。圖／台水提供
基隆市愛三路與仁五路口，17日發生自來水管爆裂，造成基隆廟口夜市等市區4萬戶停水，台水派駐水車救急。圖／台水提供
林右昌說，基隆市是一個老舊的城市，發展飽和，汰換任何管線必須考慮到交通，在不影響市民正常生活，又要加速汰管，有一定的難度。記者吳淑君／攝影
林右昌說，基隆市是一個老舊的城市，發展飽和，汰換任何管線必須考慮到交通，在不影響市民正常生活，又要加速汰管，有一定的難度。記者吳淑君／攝影
基隆市愛三路與仁五路口，17日發生自來水管爆裂，造成基隆廟口夜市等4萬戶停水，文安里長李隆進說，4萬戶已經是全基隆市區了，一處爆管就讓整個基隆市區斷水，這不是很笑話嗎？圖／台水提供
基隆市愛三路與仁五路口，17日發生自來水管爆裂，造成基隆廟口夜市等4萬戶停水，文安里長李隆進說，4萬戶已經是全基隆市區了，一處爆管就讓整個基隆市區斷水，這不是很笑話嗎？圖／台水提供
基隆市愛三路與仁五路口，17日發生自來水管爆裂，馬路成了小河流，造成基隆廟口夜市等市區4萬戶停水。圖／李隆進提供
基隆市愛三路與仁五路口，17日發生自來水管爆裂，馬路成了小河流，造成基隆廟口夜市等市區4萬戶停水。圖／李隆進提供
台水開挖路面搶修，發現幹管裂痕達2公尺長，很罕見。圖／李隆進提供
台水開挖路面搶修，發現幹管裂痕達2公尺長，很罕見。圖／李隆進提供

基隆 停水 漏水

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