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戒茂斯至嘉明湖多處營火痕跡 林管處籲勿引火

中央社 / 台東縣26日電

日前有山友在網路上分享戒茂斯至嘉明湖美景，影片中出現在排球場營地開生日營火晚會，台東林管處將循線找出山友開罰。

林務局台東林管處表示，日前有山友於YouTube分享2天完成戒茂斯山前往嘉明湖登山路線，沿途記錄介紹優美林相及風景。

但是影片有段畫面是在山友命名的排球場營地開生日營火晚會，台東林管處將依違反森林法第34條規定，「森林區域及森林保護區內，不得有引火行為」偵辦。

台東林管處特別於12月18日至20日結合國家森林監測志工及保七總隊第九大隊台東分隊警員共計7人，沿著戒茂斯前往嘉明湖的登山路線進行清查及宣導。

台東林管處表示，先於登山口懸掛防火布條，並向登山民眾說明森林防火的重要性，接著沿途記錄營火地點共有11處，其中於足球場營地發現有4處營火為最多，並隨即清理復原。

台東林管處表示，在森林區域不可引火，如有事證依森林法56條可處新台幣12萬元以上60萬元以下罰鍰。

台東 山友 嘉明湖

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