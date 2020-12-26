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花蓮跨年晚會31日東大門登場 周邊路段下午4時起交管

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮跨年晚會「太平洋觀光節」將於31日登場，預計吸引大批人潮。圖／縣政府提供
花蓮跨年晚會「太平洋觀光節」將於31日登場，預計吸引大批人潮。圖／縣政府提供

花蓮跨年晚會「太平洋觀光節」將於31日晚間登場，縣府請來萬芳、玖壹壹、任賢齊等大咖藝人表演，預估吸引大批人潮，縣府提醒民眾落實防疫，採實聯制並需戴口罩；警方公布當天交管措施，提醒民眾下午4時起東大門廣場周邊路段汽車禁止進入。

「太平洋觀光節」將於31日傍晚5時起，在花蓮市東大門夜市旁的廣場登場，邀請19組藝人輪番獻唱，一直嗨到隔天清晨。花蓮警方表示，因應可能湧入的龐大人車潮，當時下午4時起至隔天清晨1時，會場周邊包括中山路、重慶路、軒轅路、福町路、花崗街、博愛街、光復街等部分路段將實施交通管制。

屆時管制區域除工作人員車輛、客運及執行公務的車輛，其餘車輛不得禁入，民眾可繞道行駛中華路、和平路、北濱外環道。

警方建議，參加太平洋觀光節的民眾，當天可將車輛停放至花崗山停車場、自由街停車場、民國路與復興街交叉口停車場、公園路與軒轅路交叉口停車場、太平洋公園停車場、北濱街路旁，再步行前往。

主辦單位縣府觀光處建議民眾可以搭乘花蓮客運、太魯閣客運等行經市區的公車，在「中華站」下車後，步行前往。

近日疫情警戒提升，觀光處表示，為落實防疫，會場開闢4處管制出入口，均設置紅外線熱顯像儀感測民眾體溫，入場一律強制佩戴口罩，也須填寫實聯制抽獎券，寫上姓名、電話供主辦單位掌握人數和疫調使用。

花蓮跨年晚會「太平洋觀光節」將於31日登場，警方公布當天交管路段。圖／花蓮警分局提供
花蓮跨年晚會「太平洋觀光節」將於31日登場，警方公布當天交管路段。圖／花蓮警分局提供

停車場 口罩 跨年晚會

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