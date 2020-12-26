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兩潭自行車道屢遭汽機車闖入 議員提案設車牌辨識取締
花蓮濱海的兩潭自行車道常有汽機車違規行駛，危及單車騎士及步行民眾安全，縣政府8月起禁止汽機車進入，警方共開出70多張罰單，汽機車擅闖情形依然屢見不鮮。縣議員魏嘉彥提案設置車牌辨識系統抓違規，獲連署通過，已會同警方現地勘查，估計約需200萬元，將爭取預算建置。
兩潭自行車道從新城鄉德燕濱海植物園區出發，一直到壽豐鄉鯉魚潭，全長35公里，串連七星潭與鯉魚潭，是貫通花蓮地區自行車步道的主要路線，濱海風景迷人，不僅是熱門自行車道，也有不少民眾來此散步。
不過，一直以來兩潭自行車道屢發生汽機車闖入，與單車、行人爭道的情況，造成危險，雖然部分路段設有簡易車擋，但無法完全杜絕。
縣府7月公告禁止汽機車進入兩潭自行車道並適用道路交通管理處罰條例，可罰900元到1800元，8月起上路，花蓮、吉安警方共開出70多張罰單，仍無法嚇阻違規。
魏嘉彥說，公告已好幾個月，汽、機車違規駛入兩潭自行車道的狀況仍舊沒有明顯改善，自行車道範圍廣闊，警方人力有限且必須採步行巡邏，靠人力開單告發不是長久之計。
他日前在縣議會定期會提案請縣府評估是否裝設車牌辨識系統取締，可減輕警方取締負擔，也可以避免因裝設實體阻攔設施，妨礙到自行車、身障族群及嬰兒推車等的通行，獲得其他議員連署通過。
魏嘉彥日前與縣警局等單位前往會勘，評估汽機車闖入熱點。警方表示，初估約需裝設4套監視鏡頭，約需200萬元，會努力爭取經費建置，也盼議員、縣府支持。
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