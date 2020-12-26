回故鄉冬山出席改制百周年紀念 游錫堃允助故鄉爭預算
宜蘭冬山鄉公所執行宜蘭溪南綠色轉運亮點計畫，今天宣告完工，新增多項開放空間，營造慢活旅遊景點，立法院長游錫堃，今天以冬山人身分「返鄉」，大讚冬山鄉改變有目共睹，至於是否協助故鄉爭取預算，游笑說，他不是行政院長，但會盡全力給予協助。
溪南綠色轉運亮點計畫總經費約3.57億元，其中3億元為內政部補助，工程除了冬山老街再造，還有火車站前廣場改造，仿造基隆正濱漁港上色的「彩虹屋」，鄉政廣場開放空間再造等，計畫歷經2年的規劃施工，範圍涵蓋冬山火車站、冬山河舊河道、冬山老街，規畫6個主題區，串聯鐵、公路以及冬山河運。
今鄉公所宣布該工程正式完工啟用，盛大舉辦慶祝典禮，立法院長游錫堃受邀與會，對於家鄉「大改造」，游形容跟以前差很多，這是歷任鄉長的功勞；冬山鄰近冬山河、武荖坑風景區，東西南北景點多，適合騎單車漫遊，是宜蘭縣居住品質最好的鄉鎮。
游錫堃為冬山鄉太和村人，老家鄰近冬山河生態綠舟，今回鄉被問到是否支持鄉內建設，游錫堃笑說，他不是行政院長，比較沒有權力，但如果他幫得上忙，會盡全力協助。
冬山鄉最近剛榮獲2021年交通部觀光局經典小鎮及全球品牌協會城鎮品牌獎的最佳行銷獎，轉運亮點計畫由前鄉長謝燦輝爭取、林峻輔鄉長接手後花2年時間完成，
林峻輔表示，慢活是冬山特色，溪南綠色亮點計畫透過鐵路、冬山河、自行車道、安全路廊的改善，整合周邊景點、休閒農業、聚落，希望將冬山打造成宜居慢活的「經典小鎮」。
鄉公所今在冬山火車站廣場舉辦「亮點計畫啟用暨冬山改制100週年」活動，有創意踩街、劇團演出，俗稱國王號的蒸汽火車DT668，今首度行駛宜蘭線鐵路，象徵冬山鄉「蒸蒸日上」，晚間還有冬山河舊河道點燈、煙火施放等，讓鄉內熱鬧一整天
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