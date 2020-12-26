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久違的太陽終於露臉！基隆下1個多月雨今放晴一掃陰霾

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
久違的太陽終於露臉！基隆下1個多月雨今放晴一掃陰霾。記者游明煌／攝影
久違的太陽終於露臉！基隆下1個多月雨今放晴一掃陰霾。記者游明煌／攝影

基隆、東北角、北海岸下了一個多月的雨，大小雨下不停，今天終於天氣放晴，上午出現大太陽，天空藍天難得再現。很多基隆人一早就在臉書社群貼文，「久違陽光」、「太陽公公終於露臉了，這次希望可以撐久一點」。

大雨下不停，東北角大雨，台鐵瑞芳猴硐間還因此發生走山，造成花東線中斷10多天，最後單線搶通；基隆雨持續一直下，外東山、北寧路、六合街等多處發生落石塌方、路崩；北海岸陽金公也因道路崩陷中斷多日，目前已搶通，工程還在進行。

今天上午7點多，基隆終於好天氣，很多民眾一早看到大太陽，把家中未乾衣服都拿出去陽台、屋頂曬了。上午市區田竂河上陽光灑落行道樹間，不少運動的民眾都出來跑步，特別對著太陽享受好久沒有曬到的陽光，還有人拿手機出來拍。

一早基隆的臉書社群就貼了不少陽光文，民眾說「基隆人看到太陽了」、「今天看到地上乾的好高興」、「太陽終出來見客了，躲了1個多月耶」、還有人說「我家的床全是霉味，牆壁也都黑黑的，發霉了」。

中央氣象局指出，今天東北季風稍減弱，各地氣溫回升，台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區及大台北山區有零星短暫雨，明天鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、馬祖亦有零星短暫雨，金門為多雲到晴的天氣。

今、明兩天東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海地區有長浪發生的機率。另外，東北風偏強，台灣北部海面、台灣東南部海面及台灣海峽平均風力可達６級，最大陣風８級，船隻請注意。

久違的太陽終於露臉！基隆下1個多月雨今放晴一掃陰霾。記者游明煌／攝影
久違的太陽終於露臉！基隆下1個多月雨今放晴一掃陰霾。記者游明煌／攝影
久違的太陽終於露臉！基隆下1個多月雨今放晴一掃陰霾。記者游明煌／攝影
久違的太陽終於露臉！基隆下1個多月雨今放晴一掃陰霾。記者游明煌／攝影

基隆 金門

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