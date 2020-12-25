就職6周年 林右昌：基隆加速起飛好好擦汗做「基昌長」

基隆市長林右昌今天舉辦就職週年記者會，他說6年來的每一天都在為基隆市的進步與發展努力，基隆市正在加速前進、起飛，明年的基隆城市博覽會不只將會呈現基隆市政的進步，也將會擘劃台灣城市發展的願景跟想像。

林右昌說，從去年許多重大工程都陸續動工的「金鏟年」，到明年即將豐收基隆翻新成果，即將迎來「豐收年」的現在，正是市府團隊揮汗、播種的「耕耘年」。他表示，基隆正在加速前進，明年是要驗收的重要一年，他也在記者會現場送上具有山海城意象的「右昌限定毛巾」鼓勵市府團隊，好好擦汗、好好做工，並以「基昌長」（基隆右昌市長）的身分，與團隊合照，象徵基隆「正在起飛」。

林右昌表示，這6年來的每一天，他與市府團隊同仁都在努力，為基隆市的進步與發展盡一分心力，也希望為資源較貧乏的基隆市多爭取一些經費跟建設預算，看到今年的成果，相信大家都很清楚，明年10月2日到10月11日，要舉辦2021基隆城市博覽會，是整個城市發展成果的展現。

更重要的是基隆市要成為全台灣城市發展的典範及指標，帶來新的願景跟希望，一個沒有資源條件的城市可以翻轉，「基隆做得到，相信全台灣各縣市也都做得到」。

林右昌還指出，2021基隆城市博覽會不只是基隆市政的呈現，更重要的是擘劃台灣城市發展的願景跟想像，將會以基隆為基底，把基隆過去400年的文化深度重新展現，博覽會分為三大展區，市中心區是市港再生標竿計畫周邊，包括太平山城、希望之丘，明年地標豎梯也會完成，屆時將串聯山海，另外像正濱漁港色彩屋一帶，過去包括西班牙及英、法、日人在這邊進出，將會呈現跨國色彩。

他並說，當地將規劃「萬國之夜」，至於海科館展區，策劃重點是海洋科技、海洋生活、海洋產業，明年的基隆城市博覽會精彩可期，歡迎大家一定要來體驗基隆的進步跟發展，以及看見台灣城市的未來願景。