快訊

立院三讀！民法成年下修 滿18歲可自主結婚

就職6周年 林右昌：基隆加速起飛好好擦汗做「基昌長」

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
就職6周年，林右昌：基隆加速起飛好好擦汗做「基昌長」。記者游明煌／攝影
就職6周年，林右昌：基隆加速起飛好好擦汗做「基昌長」。記者游明煌／攝影

基隆市長林右昌今天舉辦就職週年記者會，他說6年來的每一天都在為基隆市的進步與發展努力，基隆市正在加速前進、起飛，明年的基隆城市博覽會不只將會呈現基隆市政的進步，也將會擘劃台灣城市發展的願景跟想像。

林右昌說，從去年許多重大工程都陸續動工的「金鏟年」，到明年即將豐收基隆翻新成果，即將迎來「豐收年」的現在，正是市府團隊揮汗、播種的「耕耘年」。他表示，基隆正在加速前進，明年是要驗收的重要一年，他也在記者會現場送上具有山海城意象的「右昌限定毛巾」鼓勵市府團隊，好好擦汗、好好做工，並以「基昌長」（基隆右昌市長）的身分，與團隊合照，象徵基隆「正在起飛」。

林右昌表示，這6年來的每一天，他與市府團隊同仁都在努力，為基隆市的進步與發展盡一分心力，也希望為資源較貧乏的基隆市多爭取一些經費跟建設預算，看到今年的成果，相信大家都很清楚，明年10月2日到10月11日，要舉辦2021基隆城市博覽會，是整個城市發展成果的展現。

更重要的是基隆市要成為全台灣城市發展的典範及指標，帶來新的願景跟希望，一個沒有資源條件的城市可以翻轉，「基隆做得到，相信全台灣各縣市也都做得到」。

林右昌還指出，2021基隆城市博覽會不只是基隆市政的呈現，更重要的是擘劃台灣城市發展的願景跟想像，將會以基隆為基底，把基隆過去400年的文化深度重新展現，博覽會分為三大展區，市中心區是市港再生標竿計畫周邊，包括太平山城、希望之丘，明年地標豎梯也會完成，屆時將串聯山海，另外像正濱漁港色彩屋一帶，過去包括西班牙及英、法、日人在這邊進出，將會呈現跨國色彩。

他並說，當地將規劃「萬國之夜」，至於海科館展區，策劃重點是海洋科技、海洋生活、海洋產業，明年的基隆城市博覽會精彩可期，歡迎大家一定要來體驗基隆的進步跟發展，以及看見台灣城市的未來願景。

基隆 願景 林右昌

延伸閱讀

影／就職6周年下一站台北市長？林右昌：被問超過100次

選台北市長？ 林右昌：目前不在思考範圍

國際疫情升溫基隆跨年活動採實名制 林右昌：不能鬆懈

北市桃園水肥戰 林右昌：台北可更主動積極

相關新聞

無文化背景「呂信芳」任宜蘭文化局長 綠營砲轟砸招牌

宜蘭縣文化局長宋隆全退休，新任文化局長由蘭陽文教基金會副執行呂信芳接任，呂是縣長林姿妙競選期間的發言人，但無文化背景，今...

螺絲鬆了？ 礁溪兩大泡湯區維管不利 綠營縣議員砲轟

宜蘭礁溪鄉溫泉公園森林風呂、湯圍溝溫泉公園，是當地熱門的遊憩景點，但被民進黨縣議員踢爆管理維護不確實，如排水管鏽蝕嚴重、...

就職6周年 林右昌：基隆加速起飛好好擦汗做「基昌長」

基隆市長林右昌今天舉辦就職週年記者會，他說6年來的每一天都在為基隆市的進步與發展努力，基隆市正在加速前進、起飛，明年的基...

影／就職6周年下一站台北市長？林右昌：被問超過100次

基隆市長林右昌今天在長榮桂冠酒店舉行就職6周年慶，被問到下一站是台北市長？他回答，這個問題已經被問超過100次了。

鼓勵青創家「駐東」 花蓮新創基地啟用提供全方位服務

花蓮縣政府成立青年新創基地，除了作為青年事務統一諮詢窗口，也有辦公空間供青年創業家租用，約5到8坪空間，每月租金僅約千元...

基隆文資保存再跨步 修竹居、基隆燈塔指定市定古蹟

基隆副市長林永發昨主持「基隆市古蹟歷史建築紀念建築聚落建築群史蹟及文化景觀審議會」，全數出席委員一致決議，將基隆少見的傳...

新式普通重型機車熱門號牌 台東監理站網路標售

買不起好車時，也可以挑選吉利、好記或具特殊意義的車牌號碼，台東監理站訂於1月4日上午8時起至1月6日下午17時止，辦理新...

影／好像圖書館！豬哥亮長眠地擁恆文創納骨塔位擁專利

藝人豬哥亮長眠地的擁恆文創園區，今年獲得基隆市政府殯葬服務業年度評鑑獲得優等獎，市府頒發獎座。 擁恆指出，除了推動環保樹...

基隆「壯觀路」 坑洞多如競技場

基隆市安樂區「壯觀台北」有3千多住戶，對外約2公里被稱為「壯觀路」的聯外道路屬私有道路，平時居民靠此進出，長期以來破損，...

羅東資收場大火…陸橋暫封 25日放行小車

宜蘭縣羅東鎮光榮陸橋下羅莊社區資源回收場，昨天凌晨2時許發生大火，消防人員漏夜搶救，迅速撲滅火勢，火警沒有人員傷亡，但起...

百果樹紅磚屋最後達人講座黃春明當主角 限120人入場

作家黃春明經營的百果樹紅磚屋月底熄燈，這裡每年都有一、二百場講座、活動或演出，26日最後一場達人講座由黃春明當主角，當天...

「莎喲娜啦」告別紅磚屋 百果樹繫滿留言條感動黃春明

文學大師黃春明在宜蘭經營8年多的百果樹紅磚屋，即將吹熄燈號，這裡最具代表的陳設是屋中的百果樹，由黃春明親自設計纏繞，上頭...

熱門新聞

接地氣 桃園騎樓即起開放停車

北橫斗煥坪至三灣段 30日通車

幸福大村 鄉公所收億元遺產稅分享鄉民領禮金

高雄跨百光年無人機秀讓民眾驚呼連連！陳其邁加碼演出

金門馬拉松賽到底辦不辦？ 要等1月11日才能抵定

麟洛濕地公園巨大綠鬣蜥現蹤 網友：怎麼那麼恐怖

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。