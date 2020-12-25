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無文化背景「呂信芳」任宜蘭文化局長 綠營砲轟砸招牌

聯合報 / 記者張議晨／宜蘭即時報導
宜蘭縣政府今舉行新、卸任文化局長交接典禮，原局長宋隆全（右）退休，由新局長呂信芳（左）接任。記者張議晨／攝影
宜蘭縣政府今舉行新、卸任文化局長交接典禮，原局長宋隆全（右）退休，由新局長呂信芳（左）接任。記者張議晨／攝影

宜蘭縣文化局長宋隆全退休，新任文化局長由蘭陽文教基金會副執行呂信芳接任，呂是縣長林姿妙競選期間的發言人，但無文化背景，今縣府辦理交接時，被民進黨縣議員質疑「酬庸」，恐砸宜蘭文化立縣招牌。但林姿妙受訪力挺，強調呂是人才，工作能力好，絕對沒有酬庸。

呂信芳私立明新工專機械工程科畢業，曾擔任台灣大哥大投標小組客服中心經理、和信電訊行銷主管、長騰科技執行長及藍洋漁業執行長，在入府任職前，經歷與文化未具關聯性，本屆縣長選舉，他擔任林姿妙新聞發言人，但對外受訪，甚至新聞稿上，也僅稱「叫我呂先生」就好。

林姿妙就任後，呂隨即任職蘭陽文教基金會副執行長，今隨宋隆全退休，以政務官接任文化局長一職。

不過，呂無文化背景，唯一具文化的經歷僅蘭陽文教基金會，且競選期間又是林姿妙發言人，因此今人事派令公布後，引起民進黨團質疑。

縣議會民進黨團總召陳俊宇指出，宜蘭以「文化立縣」自居，對於自身文化有自信，文化局是統籌全縣藝文政策，但新任局長卻僅具電信資歷，無文化背景，不解縣府文化布局與人事運用，恐砸宜蘭縣文化招牌。

陳俊宇說，呂曾任林姿妙競選團隊，還任職發言人，這份派令明顯是「酬庸」，縣長應向外界說明清楚。

今下午人事布達時，林姿妙被問及呂信芳背景時出聲力挺，她強調，呂信芳在基金會任職兩年，對於文化工作相當認真，也跟宋隆全有良好共事經驗，如童玩節等大型活動，都可以看到他亮眼表現，也是看到他的表現，才請她出任文化局長，呂是人才，她當然希望人才留在縣府服務，絕對沒有酬庸

至於無文化背景質疑，林姿妙強調，呂在文化局底下服務兩年，會做事、做對事，即使沒文化背景，他兩年內沒文化背景也做得好，非常棒。

呂信芳受訪回應，少數其他人意見他表示尊重，相信兩年政績外界有目共睹；至於酬庸部分，那是競選期間，勝選後他也到基金會任職，跟隨宋局長推動文化工作。宜蘭文化根基深厚，他會秉持傳承、創新、多元、包容，讓宜蘭文化帶上更高層次。

宜蘭縣新任文化局長呂信芳，因未具相關文化背景，被縣議會民進黨團質疑酬庸。記者張議晨／攝影
宜蘭縣新任文化局長呂信芳，因未具相關文化背景，被縣議會民進黨團質疑酬庸。記者張議晨／攝影

林姿妙 文化局 民進黨

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