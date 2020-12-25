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螺絲鬆了？ 礁溪兩大泡湯區維管不利 綠營縣議員砲轟

聯合報 / 記者張議晨／宜蘭即時報導
湯圍溝溫泉公園、森林風呂等設施，被民進黨縣議員發現有繡蝕，憂心影響民眾遊憩安全。圖／宜蘭縣議會民進黨團提供
湯圍溝溫泉公園、森林風呂等設施，被民進黨縣議員發現有繡蝕，憂心影響民眾遊憩安全。圖／宜蘭縣議會民進黨團提供

宜蘭礁溪鄉溫泉公園森林風呂、湯圍溝溫泉公園，是當地熱門的遊憩景點，但被民進黨縣議員踢爆管理維護不確實，如排水管鏽蝕嚴重、燈柱螺絲鬆動、木柵欄腐敗等，質疑縣府未善盡管理責任，今開記者會要求縣府全面檢視縣管風景區。對此，縣府工旅處表示，繡蝕不影響結構安全，會於明年度完成改善。

森林風呂、湯圍溝溫泉公園，開放民眾泡湯、泡腳，是遊客體驗礁溪溫泉鄉的首善景點，昨宜蘭縣議會民進黨團安排考察，卻發現森林風呂、湯圍溝維護不確實，今舉出多張照片，點名縣府「螺絲鬆了」。

民進黨團舉例，森林風呂排水管道繡蝕，卻未見改善，原本阻隔行人的木柵欄，因潮濕腐壞，輕輕一推就散，另行人座椅也有鏽蝕出現銳角，若遊客不注意，恐不小心受傷。

不僅森林風呂，湯圍溝溫泉公園也被發現燈柱螺絲鬆動，木構造梁柱出現腐壞，卻未見修補改善，民進黨團憂心影響結構安全。

縣議會民進黨團總召陳俊宇質疑，縣長林姿妙辦完兩周年政績說明會，政績洋洋灑灑，但實際走訪卻是「破破爛爛」，礁溪溫泉公園緊鄰礁溪轉運站，位處鄉內市中心，堪稱宜蘭縣的門面，縣府應該確實檢討。

今民進黨團包含陳俊宇在內，還有縣議員林麗、謝燦輝、呂惠卿、張秋明、劉添梧以及無黨籍林棋山出席，一致希望縣府鎖緊螺絲，不應僅舉辦活動，而忽略旅遊設施的維護，要求縣府徹底檢討縣管風景區設施。

呂惠卿說，縣府每年編列3100萬元經費，用於縣管風景區維護，其中龍潭湖、梅花湖已另編列經費維管，但礁溪的兩處溫泉公園，卻殘破不堪，縣府到底把這3100多萬的維管用費花去哪？

對於縣議員質疑，縣府工商旅遊處今發聲明澄清，強調湯圍溝、森林風呂建設開放至今均超過10餘年，更因宜蘭多雨潮濕，雖然常年進行基本維護，仍造成戶外木、鐵構件部分損壞或鋪面沉降不平，但並不影響結構安全。

工旅處表示，針對木構腐朽及水域旁平台、石階濕滑，現在已爭取到交通部觀光局補助，加上縣府配合款共850萬元，會於110年完成損壞設施的改善。

湯圍溝溫泉公園的木構造樑柱，被民進黨縣議員發現有腐壞現象，憂心影響結構安全。圖／宜蘭縣議會民進黨團提供
湯圍溝溫泉公園的木構造樑柱，被民進黨縣議員發現有腐壞現象，憂心影響結構安全。圖／宜蘭縣議會民進黨團提供
森林風呂的排水管道，被民進黨縣議員發現有繡蝕，憂心影響宜蘭觀光形象。圖／宜蘭縣議會民進黨團提供
森林風呂的排水管道，被民進黨縣議員發現有繡蝕，憂心影響宜蘭觀光形象。圖／宜蘭縣議會民進黨團提供
湯圍溝溫泉公園、森林風呂等設施，被民進黨縣議員發現有腐壞現象，憂心影響宜蘭觀光形象。圖／宜蘭縣議會民進黨團提供
湯圍溝溫泉公園、森林風呂等設施，被民進黨縣議員發現有腐壞現象，憂心影響宜蘭觀光形象。圖／宜蘭縣議會民進黨團提供
湯圍溝溫泉公園燈柱螺絲鬆動，且久未見改善，民進黨縣議員憂心影響民眾遊憩安全。圖／宜蘭縣議會民進黨團提供
湯圍溝溫泉公園燈柱螺絲鬆動，且久未見改善，民進黨縣議員憂心影響民眾遊憩安全。圖／宜蘭縣議會民進黨團提供
宜蘭礁溪湯圍溝、森林風呂多處設施疑似維管未確實，今縣議會民進黨團召開記者會要求縣府拴緊螺絲。記者張議晨／攝影
宜蘭礁溪湯圍溝、森林風呂多處設施疑似維管未確實，今縣議會民進黨團召開記者會要求縣府拴緊螺絲。記者張議晨／攝影
森林風呂的木構造柵欄，因腐壞嚴重，民進黨縣議員憂心影響宜蘭觀光形象。圖／宜蘭縣議會民進黨團提供
森林風呂的木構造柵欄，因腐壞嚴重，民進黨縣議員憂心影響宜蘭觀光形象。圖／宜蘭縣議會民進黨團提供

溫泉 民進黨 梅花湖

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