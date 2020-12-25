花蓮新創基地揭幕 提供青年創業諮詢及辦公空間

花蓮縣政府整修閒置廳舍，設立新創基地，提供24小時開放的辦公空間、創業諮詢窗口等服務，今天揭幕後，預計明年開放45歲以下、正值創業初期的青年申請，希望打造「駐東」新潮流。

經濟部標準檢驗局位在花蓮市美崙地區的辦公廳舍，遷移後舊館舍荒廢至今，經花蓮縣政府爭取使用，改造為「花蓮新創基地」，由青年發展中心進駐，規劃9個辦公空間提供青年創業使用，今天舉行揭幕儀式。

青年發展中心執行長明良臻指出，辦公空間提供新成立公司承租，不限產業類別，只要提出計畫就可申請，9處辦公室空間約5至8坪大，皆是設有無線網路的獨立空間，每個月租金約新台幣1000元上下，最久可承租2年，申請辦法將於明年初公布。

明良臻表示，未來會提供系列課程、工作坊等社群聚會，青年人創業初期缺乏的資金、環境及人脈，都可以在新創基地得到協助，明年也將整修基地旁另1棟舊廳舍，作為地方創生「青」據點。

明良臻指出，東部學生將近一半以上，高中畢業後就會「北漂」至外地就學、就業，希望透過健全的創業協助，提供青年人「東駐」的選項。

適逢縣長徐榛蔚就職兩周年，縣府也在基地展覽室規劃紀念茶會，展示施政成果，徐榛蔚致詞感謝縣府團隊、縣議會及鄉鎮市長的互助合作。