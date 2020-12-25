影／好像圖書館！豬哥亮長眠地擁恆文創納骨塔位擁專利

藝人豬哥亮長眠地的擁恆文創園區，今年獲得基隆市政府殯葬服務業年度評鑑獲得優等獎，市府頒發獎座。 擁恆指出，除了推動環保樹葬，還打造「時光學苑」記憶典藏館，書櫃裡的每一本書就是納骨塔塔位，並已申請獲專利，讓人一改納骨塔位的刻板印象。

基隆市政府民政處宗教禮儀科長張國株昨天（24日）頒發獎狀，他說，擁恆獲得優等獎的原因，主要是水保、環保、衛生等部分都獲得高水準的分數才能獲優等，尤其推動環保樹葬等理念。

國統集團總裁陳振豐表示，擁恆文創園區聘請日本皇室御用的景觀設計團隊，以中國文化五行思想中的自然哲學，用藝術與色彩全區打造大地景觀工程，各區皆有不同的主題及情境。其中，記憶典藏館的「時光學苑」，顛覆傳統納骨塔，並申請獲得專利，這在殯葬業十分難得。

陳振豐指出，書櫃的在每格典藏書套裡，可安置2個骨灰罐，能祭祖與親人對話，或典藏存取賞用，呈現紀念生命的價值，外觀看起來就像圖書館一樣，擺脫以前納骨塔給人刻板印象。