北方三島風力發電計畫 宜縣府與漁民都反對

有外商計畫在彭佳嶼、棉花嶼、花瓶嶼等北方三島附近海域興建海上風力發電場。宜蘭縣長林姿妙今天對此表示，這項計畫可能影響宜蘭漁民的傳統漁場，縣府表達反對立場。

宜蘭縣政府農業處今天發布新聞稿表示，有外商相中北海岸海域，計畫從離岸9公里至北方三島海域，打造3處海上風力發電場。據開發方資料，這項計畫廣達近1000平方公里海域，屆時將插滿520座巨型風機。

農業處指出，日前在相關說明會時，已引起北海岸及基隆漁民群起反彈，宜蘭縣政府也將在30日於宜蘭縣蘇澳鎮、頭城鎮舉辦的環境影響說明書公開會議上，表達反對意見。

林姿妙透過新聞稿表示，北方三島附近海域是宜蘭漁民重要且是傳統的漁場，開發計畫可能對原有漁場、漁民漁撈作業及漁權不利，縣府表達反對立場，同時要求中央相關審查這項開發案的單位必須優先考量漁民權益，絕不能犧牲漁民。

蘇澳區漁會理事長蔡源龍認為，北方三島附近海域是洄游魚類經過海域，若貿然興建海上風力發電場，將造成魚類洄游路線改變，東北部傳統漁場將會滅失，堅決反對興建。

宜蘭市長江聰淵也表示，北方三島附近海域若興建海上風力發電場，將嚴重影響漁民生計，呼籲風電業者中止開發。