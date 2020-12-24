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搬家公司山區亂丟廢棄床墊 開罰6萬起跳

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市七堵區大成街旁空地遭棄物出現床墊、空紙箱和數大袋廢棄物，環保局查出搬家公司所為，依廢棄物清理法開罰。圖／基隆市環保局提供
基隆市七堵區大成街旁空地遭棄物出現床墊、空紙箱和數大袋廢棄物，環保局查出搬家公司所為，依廢棄物清理法開罰。圖／基隆市環保局提供

基隆市七堵區大成街旁空地出現床墊、空紙箱和數大袋廢棄物，環保局研判一家搬家公司的貨車涉案。破袋追查廢棄物來自暖暖區一處社區，到社區訪查確認鎖定的搬家公司曾前往載運廢棄物，業者到案後稱司機個人行為。環保局除要求清除改善，另依廢棄物清理法開罰，6萬元起跳。

環保局廢棄物管理規劃科長林佳儀今天說，本月上旬接獲警方通報，七堵區大成街往友蚋方向有處空地，遭非法棄置紙箱、塑膠和床墊等廢棄物。

廢管科及職業安全衛生管理科稽查人員到現場破袋蒐證，從廢棄物取得的資訊，研判來自暖暖區一處社區。調閱相關道路監視器比對，發現可能是中山區某家搬家公司所為。

稽查人員循線到暖暖區的社區調查，確認鎖定的搬家公司有到社區載運廢棄物，並取得社區監視器畫面佐證，將相關資料通報警方。基隆警三分局通知搬家公司業者到案說明，業者表示，是司機自行把廢棄物載到山區棄置，他並不知情。

林佳儀表示，搬家公司並未領有公民營清除許可證照，載運廢棄物非法棄置違反廢清法，依廢清法規定可處6萬元至30萬元罰鍰，並限期清除改善。

林佳儀指出，濫倒廢棄物案件從垃圾產生的委託人、受託清除垃圾的業者到提供土地非法堆置及回填廢棄物的地主，都要負連帶行政、刑事及清理責任，提醒民眾要依法處理廢棄物，以免受罰或涉刑責。

民眾若發現濫倒，或居家周邊有可疑車輛進出、自有土地遭非法棄置垃圾，可打免費公害陳情專線0800-066666或環保局(02)2465-1115通報，或拍照存證，提供相關資料給環保單位追查。

廢棄物 監視器 基隆

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