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融入原民元素 上騰工商奪農委會國產豬料理冠軍
上騰工商餐飲管理科學生李靈、潘振宇、余敏慈等人在老師的指導下，參加行政院農委會辦理的「國產豬肉創意料理競賽」，擊敗全國各大專校院和高中好手，奪下全國學生組第1名。學生們說，透過比賽提升不少廚藝，只要認真練習，實力一定可以發揮，感謝老師的教導及評審的肯定。
農委會為增進消費者對國產豬的認識，推廣健康、美味及創意料理，並宣導國產豬健康、高品質的特色，讓消費者安心選購與食用國產豬，每年都會辦理國產豬肉料理相關競賽。
指導老師陳識宇指出，這次決賽作品「衘天金派大地玉潤」選用生鮮國產豬肉、菇類、洋蔥及荷蘭豆等在地新鮮且養生的食材，搭配日式炸物的手法，製作具有南洋風味的豬肉捲料理。選擇義式擺盤技巧，讓作品在食用花朵襯托及馬告、刺蔥等原民香料調製醬汁點綴後，呈現在傳統的原住民石板上。
學生李靈分享心得，她說，勝利的花環是要靠自己的汗水及淚水去編織的，會繼續加油，朝向目標邁進。余敏慈認為，比賽前每一次練習結束，透過老師的講評，自己的功力彷彿就進步許多。首次參加料理比賽就獲大獎的潘振宇靦腆地表示，原本對刀工信心稍嫌不足，經過這次大賽的洗禮，覺得其實不難，在擺盤及烹調等面向也更有心得。
校長溫智雄表示，參賽師生每天早上4點從市場買菜開始，實作及檢討作品一直到天黑，並利用空檔研讀各國料理特色，不眠不休的準備，都在為全國總決賽加強基本功及修正，是致勝的重要關鍵。
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